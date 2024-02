Silje Nordnes stormfast på hotell i Bodø – uten strøm

Orkanen «Ingunn» herjer i store deler av Norge, og i løpet av torsdag morgen har ekstremværet truffet Bodø.

Her har politiet stengt av hele sentrum torsdag formiddag, og folk som oppholder seg i Bodø har fått beskjed gjennom et nødvarsel om akutt fare på grunn av løse gjenstander.



Dette kun to dager før åpningsseremonien til Bodø 2024 går av stabelen på lørdag. I den forbindelse er NRK-programleder Silje Nordnes (39) i byen. Hun skal nemlig lede NRK sin sending fra åpningsseremonien.

I skrivende stund sitter hun på et hotellrom i midt i sentrum, uten strøm.

Dristet seg ut på en kaffetur

– Jeg sitter her i 14. etasje og ser ned på byen, og den er helt øde. Så her er jeg på Scandic Hotell Havet og «chilier», forteller hun.

Etter at nødvarselet kom har hun nemlig ikke hatt mulighet til å bevege seg ut fra hotellet.

Men Nordnes forteller dog at hun dristet seg ut «på en liten ekspedisjon» på leting etter kaffe torsdag morgen. Det var riktignok før varslet hadde kommet, poengterer hun.

– Strømmen har nemlig gått på hotell. Så her er det ingen kaffemaskiner som går.

Til VG har hotelldirektør for Scandic Havet, Jan Ove Edvardsen, uttalt at strømmen er bort på grunn av en kortslutning i hotellets hovedinntak for strøm.

«INGUNN: »Vinden som følge av ekstremværet «Ingunn» gjør at politiet anser det som farlig å bevege seg utendørs i Bodø sentrum. Foto: Per-Inge Johnsen / NTB

Nordnes forteller at vinden tok godt tak da hun var ute og vandret i sentrum.

– Og nå har det bare blitt verre siden da.

Hun forteller også at hun kan se havet fra vinduet, og det er hvite skumtopper på bølgene og kraftig vind med både sludd og regn.

– Da nødvarselet kom, var jeg veldig takknemlig med meg selv for at jeg hadde dristet meg ut en tur, sier hun lattermild.



– Klarer meg veldig greit

Nå er det bare for Nordnes og alle de som oppholder seg i Bodø om å vente til orkanen avtar.

Og 39-åringen forteller at hun heldigvis har tilgang til det viktigste.

– Jeg har powerbank på mobilen, vann, litt smågodt og en banan.

– I tillegg så skal jeg være ute på lørdag, så jeg har godt med klær med meg. Nå har jeg tatt på meg ullundertøy, ullgenser og ullsokker. Foreløpig klarer jeg meg veldig greit. Hotellet har også sagt at strømmen etter hvert skal komme tilbake, så vi får håpe det forteller hun.

Hvis man skal tro værgudene, kommer ekstremværet til å avta allerede i løpet av kvelden, og åpningsseremonien til Bodø 2024 kommer til å arrangeres som normalt, ifølge administrerende direktør for Bodø 2024, André Wallan Larsen.

Gjennomfører som normalt

– Vi planlegger å gjennomføre som normalt. På værmeldingen ser det ut som at det skal være mulig å få til. Det er veldig skiftende vær, men det er det vi planlegger for, sier han til God kveld Norge.

BODØ2024: Direktør i Bodø 2024, André Wallann Larsen. Foto: Bodø2024

Arrangementet har de planlagt i flere år og han forteller at selve åpningsseremonien som foregår utendørs også er dimensjonert for å tåle røffe forhold.

– Utover det blir resten gjennomført innendørs.

– Det er veldig mye vind og hardt vær her i dag. Men, vi har ikke noe indikasjoner på at noe har gått galt på installasjonene våre, men teknikerne våre er nødt til å gå over de for sikkerhets skyld når uværet har lagt seg.

Bodø 2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over 10 år og det største i Nord-Norge noensinne. Det arrangeres i forbindelse med Bodø som kulturhovedstad i 2024.