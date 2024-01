Shia LaBeouf konverterte til katolisismen – vil bli diakon

I kristen mystikk er stigmata sår, arr eller smerter på kroppen som skal tilsvare de sårmerkene Jesus fikk under korsfestelsen: fire naglemerker på hendene og føttene, og et merke i siden etter lansen som en soldat ifølge Johannesevangeliet (19,34) stakk i siden på ham for å bekrefte at han var død. Stigmata kan også opptre på hodet, tilsvarende tornekronen, eller på skuldrene og øvre del av ryggen, tilsvarende smerter etter korsbæringen.

Kilde: snl.no