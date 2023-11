Shakira har inngått avtale med spanske skattemyndigheter

Mandag skulle rettssaken mot Shakira Isabel Mebarak Ripoll (46), kjent som bare Shakira, starte i High Court i Barcelona.



Påtalemyndigheten i Barcelona la i juli ned påstand om åtte års fengsel for 46-åringen, samt en klekkelig bot på over 280 millioner norske kroner for seks brudd på skatteloven, etter at hun avslo en tilståelsesavtale.

Selv omtaler hun anklagene som er rettet mot henne, som falske.

Tvist om beboersted og skatt

Saken handler i bunn og grunn om hvor Shakira bodde i denne perioden.



Ifølge tiltalen har Shakira ført opp Bahamas som sitt faste bosted overfor skattemyndighetene i perioden fra 2012 til 2014, mens hun i realiteten bodde i Spania med sin daværende partner, den spanske fotballspilleren Gerard Pique.

FORSVARER: Shakira og hennes forsvarer Pau Molins ankom High Court of Justice i Catalonia mandag. Foto: Albert Gea / Reuters / NTB

Like etter klokken 10 mandag opplyser en dommer ifølge Reuters at artisten har inngått en avtale med spanske skattemyndigheter for å unngå rettssak.

Risikerte opptil åtte år i fengsel

Den colombianske sangeren er anklaget for å ha svindlet spanske myndigheter for 14,5 millioner euro - tilsvarende over 171 millioner kroner.

Hun skulle etter planen møte i retten mandag, og risikerte å få opptil åtte år i fengsel og en bot på 24 millioner euro.

Rettsaken skulle gå over nesten en måned, frem til 14. desember.

Nesten 117 vitner stod på vitnelisten, inkludert Shakira selv.

Av de på vitnelisten var både frisører, studioteknikere, danseinstruktører, terapeuter, gynekologer og en sjåfør, skriver The Guardian.



Nå må hun betale 7,3 millioner euro i bøter som en del av forliket, skriver Reuters. Det tilsvarer i overkant av 85 millioner norske kroner.

Shakira vinket og sendte slengkyss til oppmøtte utenfor rettslokalet i Barcelona mandag.