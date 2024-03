Setter fyr på romanseryktene

FLORERER: Ryktene om en romanse mellom de to artistene, florerer blant mediene. Foto: Claudio Bresciani / TT

Bilder fra Melodifestivalens etterfest har satt fyr på ryktene om at Martinus Gunnarsen og Klara Hammarström har en romanse.

Det ble full klaff for Marcus Gunnarsen (22) og Martinus Gunnarsen (22), da de lørdag tok Sverige med storm og stakk av med seieren i «Melodifestivalen».

Tvillingbrødrene vant med hele 177 poeng, og fikk flest stemmer fra den internasjonale juryen og fra det svenske folket.

Etter den gjeve seieren kunne de norske popstjernene feire seg inn i natten.

Rykteflom

Under nattens etterfest ble Martinus flere ganger fotografert med den svenske sangeren Klara Hammarstrøm (23). På bildene kan man se at de to har en god tone, og på flere av bildene holder de rundt hverandre.

Det har skapt rykteflom i svenske medier.

Ifølge Aftonbladet skal de to også ha hentet jakkene fra garderoben og forlatt etterfesten sammen.

«Det her er nattens heteste flørt og etterfestens største snakkis», skriver den svenske avisen.



Martinus skal under kvelden ha uttalt følgende til Aftonbladets journalist:

– Vi snakker bare.



– Morsom kveld



Søndag morgen gir Hammarstöm et kryptisk svar til Aftonbladet på SMS, hvor hun får spørsmål om bildene.

– Veldig morsom kveld, skriver hun i tekstmeldingen.



Martinus på sin side har valgt å ikke kommentere bildene, da han mener det ikke er noe å kommentere, fordi det ikke har skjedd noe mellom de to artistene. Det skal hans pressekontakt ha uttalt til Aftonbladet.