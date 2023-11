Sesongpremieren er i gang

Ventetiden er over. Premieren på den populære sangkonkurransen er endelig i gang. Se hvem detektivpanelet tror gjemmer seg bak maskene.

Saken oppdateres fortløpende under sendingen!

I fjor var det Zombien som vant det populære sang- og gjette-programmet «Maskorama», som nå tar over TV-skjermen på NRK på lørdager etter forrige ukes finale av Stjernekamp.



Nå er endelig ventingen over.

Åtte maskerte kjendiser står klare for å erobre seernes hjerter med sang, show og mystikk i den fjerde sesongen av «Maskorama».

Årets masker

I år skal seerne, sammen med det splitter nye detektivpanelet, Tete Lidbom (37), Marion Ravn (39) og Robert Stoltenberg (58), prøve å finne identiteten bak de maskerte kjendisene:

Kua, Skilpadda, Spøkelset, Romvesenet, Magikeren, Spirrevippen, Kattepusen og Rotta.

Og når det kommer til kostymene og maskene, så er ingenting overlatt til tilfeldighetene.



Si hei til åtte nye mysterier!



La gjetteleken begynne

Karakterene som skal rocke scenen utover høsten, er nå i gang og første deltaker ut er Skildpadda.

Skilpadda: Cake by The Ocean – DNCE



Dette er hintene NRK allerede har gitt:

Liker seg nok aller best i skallet, men leverer alltid når scenelyset skrur seg på.



SKILPADDA: Skilpadda dukket opp i knallrosa fjær. Foto: Espen Solli, Monster/NRK

Det ble stående applaus fra dommerpanelet etter at den første maskerte kjendisen var på scenen.

– Det må jo være den sprekeste skilpadda noensinne! Rett og slett fantastisk, sier Tete Lidbom.



– Fantastisk åpningsnummer til denne sesongen, legger Marion Ravn til.

Det er likevel uenigheter om det er en mannlig eller kvinnelig person under kostymet.

Dommerne gjetter: Vinnie, Christopher Robin Omdah og Emzia.

Spirrevippen

Spirrevippen: Wuthering Heights – Kate Bush

Dette er hintene NRK allerede har gitt:



Spirrevippen er full av energi! Hen er søt, flaksete og generelt gira. Spirrevippen er her for å oppfylle en barndomsdrøm, men har nok litt overtenning!

SPIRREVIPPEN: Liten og blå, men hvem gjemmer seg er bak? Foto: Espen Solli, Monster/NRK

– Dette var helt magisk, nå var det mine hår som reiste seg både her og der. Dette var rett og slett skjønt, sier Robert Stoltenberg.



– Er dette en skjult diamant her, legger Ravn til.



Også Lidbom lar seg fortrylle:

– Jeg vil ha spirrevippen i senga mi, sier han.

Dommerne gjetter: Selda Ekiz, Henriette Steenstrup og Aurora Gude.

Rotta

Rotta: Sweet Caroline – DJ Ötzi

Dette er hintene NRK allerede har gitt:



Rotta er en notorisk kleptoman og humørfylt småkonge som ikke har noen problemer med å finne sin plass her i verden.

ROTTA: Rotta slo til med banditter på scenen i sitt show. Foto: Espen Solli, Monster/NRK

Rotta sjal både showet og veska til dommer Marion Ravn under sin fremførelse.

– Fantastisk låtvalg. Jeg koste meg så mye at jeg glemte å tenke på hvem du var og at veske ble borte, ler hun.



– Det vipper mellom noen gamle fotballspillere her for meg, men med all den stjelingen, så er det fristene å si Bjørnar Moxnes, legger Lidbom til.



Dommerne gjetter: David Toska, Petter Schjerven og Thorstein Helstad.

Pusekatten

Kattepusen: Personal Jesus – Depeche Mode

Dette er hintene NRK allerede har gitt:



Selv om Kattepusen er allergisk mot pels, er den spesialist i å eie scenen. Denne verdensvante katta snuser opp spotlyset, og plasserer seg midt i det.

PUSEKATTEN: Pusekatten imponerte med sin mørke røst. Foto: Espen Solli, Monster/NRK



– For et låtvalg og litt sånn snikete klassisk pusete, som starter rolig og så drar avgårde med den tonen der, sier Lidbom etter Pusekattens fremføring.

– Den tonen der var så høy. Jeg bøyer med i støvet, legger Ravn til.

– Jeg tenker på Kim Wigaard, sier Stoltenberg sikker.

Alle dommerne bemerker seg en spesifikk del av antrekk, nemlig de skyhøye platåskoene og lander derfor på:

Dommerne gjetter: Espen Lind, Kim Wigaard og Åge Sten Nilsen.

Kua

Kua: Moves Like Jagger / Dance the Night – Maroon 5 / Dua Lipa

Dette er hintene NRK allerede har gitt:



Kua bobler over av livsglede og har alltid prosjekter på gang! Nå har den kommet til helt til storbyen for å spre fornøyelse og ha det gøy i Maskorama.

KUA: Kua erobret scenen med sin fremførelse og lange rosa hår i fletter. Foto: Espen Solli, Monster/NRK

– Så bra og så morsomt. For en genialitet, tenk å finne på dette da. Jeg er nærmest sjokkert når jeg ser hvor svær denne kua er, sier Stoltenberg.

– Her må det nesten være to stykker, legger han til.

– Kan det være noe med tanke på «Jakten på kjærligheten», siden det er med gårder i hintene, undrer Ravn.

Dommerne gjetter: Sandra Borch, Ida Fladen og Caroline Berg Eriksen.



Romvesenet

Romvesenet: SOS – Rihanna

Dette er hintene NRK allerede har gitt:



Romvesenet er veldig utforskende og nysgjerrig på jordboerne. Elsker å lære seg nye ting, men er på grensen til godtroende.

ROMVESENET: Med sin helgrønne drakt, fremførte Romvesenet «SOS» i kveldens episode. Foto: Espen Solli, Monster/NRK

– Jeg tenker at dette er en veldig ung person, sier Ravn.

– Jeg bet meg merke i at hun sa «jeg har ikke vært på denne jorda så lenge», så det må jo være en ung person. Så la jeg merke til stjerner på hanskene. Er det kanskje en som har vært med i Stjernekamp, legger hun til.



– Jeg tenker Jenny Huse, hun har jo litt sånn alian-aktig estetikk, sier Lidbom.

– Jeg tenker på en annen ung person, og da tenker jeg på Emma Steinbakken, sier Stoltenberg.



Likevel lander dommerne på disse:

Dommerne gjetter: Mari Bella, Emma Steinbakken og Selma Ibrahim.

Magikeren

Magikeren: Abracadabra – Steve Miller Band

Dette er hintene NRK allerede har gitt:



Magikeren er en brumlebass, og kanskje litt klønete. Hen har veldig lyst til å showe litt, men vet kanskje ikke helt hva det innebærer å lage show.

MAGIKEREN: Magikeren dukket opp med både røyk og pyro på scenen. Foto: Espen Solli, Monster/NRK

– Jeg ble nesten lei meg for at han ble ferdig. Når man får fyrverkeri i studio, da er jeg fornøyd, sier Lidbom.



– Ti av ti show, legger han til.



– Jeg ser bare på denne tryllestaven, som kunne vært en golfkølle. Det kan også være et spyd, eller så kan det være en stav. Dersom det bare en stav, så er det jo Oddvar Brå, sier Stoltenberg.



Dommerne gjetter: Morten Strand, John Carew og Tom Egeland.

Spøkelse

Spøkelset: Into the Unknown – Idina Mentzel

Dette er hintene NRK allerede har gitt:



Spøkelset er mystisk og tilbakeholdent, og ønsker å komme mer ut av komfortsonen. Har noen ganger med seg en liten venn, la oss kalle den Lille-spøk. Lille-spøk er støttende, selv om den ikke alltid skjønner seg på det store spøkelset.

SPØKELSE: Spøkelse sitt kostyme er med et annet bitte lite spøkelse. Foto: Espen Solli, Monster/NRK

Kveldens siste deltager fikk stående applaus fra dommerpanelet.

– Dette er proft! Det var så fin fløy bak her og jeg ble løftet opp i en annen dimensjon, sier Stoltenberg.



– Det der er en proff sangen, måten hun går opp på de høye tonene, sier Ravn.

– Men hvem er det her, sier legger hun til.

– Det er noe med denne duo greia her, undrer Lidbom.

Dommeren har derfor landet på kveldens siste gjetting:

Dommerne gjetter: Kathrine Moholt & Evelina Moholt, Sanna Sarromaa og Anette Hoff.



