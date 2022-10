Sendte melding til Chris rett etter exiten: – Beklager!

Fredag kunne endelig Jonas Lihaug avsløre sin identitet som forræder i nettopp «Forræder». Avsløringen kommer etter at han har spilt et meget godt spill på skjermen i flere uker.

– Jeg trodde jeg skulle bli veldig skuffa, men jeg visste at jeg skulle ryke da jeg gikk inn i rådsalen. Jeg gledet meg egentlig bare og det var veldig befriende, sier Lihaug til God kveld Norge.

Han gjester huskene i studio sammen med Christopher Robin Omdahl, som reagerte sterkt da Lihaug avslørte seg. Omdahl har stolt blindt på kameraten der inne.

FRIENDS: Chris og Jonas møttes igjen i huskene. Foto: Kristoffer Arnesen

Ville ha unnskyldning

Da Lihaug beklager seg ovenfor Sander «Randulle» Austad Dale roper Omdahl: «Faen Jonas, skal du ikke si unnskyld til meg?».

– Nå i ettertid så skjønner jeg jo det. Dere hadde jo en lang samtale på loftet rett før, og jeg vet at du løy han ganske heftig i trynet da, sier Omdahl.

Lihaug føler han brukte Austad Dale mer enn Omdahl.

– Sander har stolt så hinsides på meg, så jeg og Cathrine har brukt han veldig aktivt. Selv om jeg i tre episoder på rad ville sende han hjem, forklarer han.

Etter at Lihaug har forlatt huset så tar også Omdahl til tårene.

– Det var veldig mange følelser. Jeg tror jeg hadde det verre enn for eksempel Magnus. Mest av alt så følte jeg meg så sykt dum. Jeg har aldri følt meg så dum i hele mitt liv, så kjente jeg at tårene kom i tillegg, sier YouTuberen.

Vi spilte «Maskorama-Forræder» med gutta, se hvilken kjendis som hadde gjemt seg under klovnemaska:

Kjempeflaut

Han har ikke gledet seg til å se seg selv gråte på TV.

– Det er flaut, det er kjempeflaut, sier Omdahl og ler.

Men selv om skuffelsen var stor der og da er de to perlevenner og «tettere enn noen sinne» i dag.

– Jeg fikk jo melding av deg på Instagram faktisk, forteller Omdahl.

– Ja, jeg visste at dere ikke ville se meldingen før det var over, så jeg sendte en melding til alle jeg følte for å si unnskyld til, forklarer Lihaug.

Hør Lihaug lese opp meldingen han sendte til Omdahl her: