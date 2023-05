Selger bolig etter skilsmissen

I fjor kom nyheten om at musikerparet Heine Totland (52) og Silje Nergaard gikk hver til sitt.

Da hadde paret vært gift i 24 år.

Paret giftet seg i 1998, og sammen har de barna Erle, Karla, og Jonah.



– Det er med stort vemod

Totland delte selv boligannonsen på Instagram.



I innlegget skriver han at det er vemodig å selge boligen.

– Så er dagen her. Det er med stort vemod. Vårt magiske hus, verandaer og fantastiske utsikt legges ut for salg, skriver han på Instagram.

Utsikt over Oslofjorden

Prisantydning på boligen ligger på hele 16 millioner kroner.

SKILT: Silje Nergaard og Heine Totland avbildet i 2011. Foto: Erlend Aas

Ifølge boligannonsen har huset et bruksareal på 210 kvadratmeter over fire plan. Boligen skal ha en fantastisk utsikt over Oslofjorden. Det fremkommer også at man har sol fra tidlig om morgenen til sent om kvelden.

Til Nettavisen kommenterer Totland at han skal vente til de får solgt huset før han kjøper noe nytt, men at han ikke har noen planer om å flytte ut av hovedstaden.