Selena Gomez avslører: – Hailey Bieber har kontaktet meg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Selena Gomez har tatt til Instagram etter at den påståtte feiden mellom henne og Hailey Bieber skal ha ført til at sistnevnte har mottatt drapstrusler.

Selena Gomez (30) postet i dag en Instagram-historie, hvor hun skriver at Hailey Bieber har (26) tatt kontakt med henne etter å ha mottatt drapstrusler.

I historien oppfordrer Gomez fansen til å være snille og slutte å sende hatefulle meldinger.

– Jeg har alltid argumenter for vennlighet og vil virkelig at dette skal stoppe. Det er ikke det jeg står for. Ingen skal måtte oppleve hat eller mobbing, skriver skuespilleren.

Mediestorm

Den siste tiden har det vært en stor mediestorm rundt Gomez og Bieber, hvor sistnevnte har blitt anklaget for å håne skuespillerinnen på nett.

Et eksempel på det er da Gomez la ut en spøkefull video, hvor hun fortalte fansen at hun hadde laminert brynene for mye.

Kun kort tid etter at videoen ble publisert, delte Kylie Jenner to bilder på sin Instagram-story, som ble tolket av flere som en hån mot Gomez.

Jenner publiserte først et bilde av seg selv, hvor hun skrev «Dette var et uhell?» plassert over brynene hennes, i tillegg til et skjermbilde fra en FaceTime-samtale med Hailey Bieber, hvor både Jenner og Bieber var så nær kameraet at omtrent bare øyenbrynene deres var synlige.

I etterkant har de to blitt anklaget for å være «mean girls».

EKSKJÆRESTER: Selena Gomez og Justin Bieber var i et av og på forhold i syv år. Foto: Chris Pizzello

Anklaget for å ha stjålet Justin Bieber

Gomez var i et av og på forhold med Justin Bieber (29) fra 2011 til 2018. Paret gikk under kallenavnet «Jelena» og var på den tiden et av verdens største kjendispar.

GIFT: Justin og Hailey Bieber har vært gift fem år. Foto: Theo Wargo

I 2018 giftet han seg med Hailey Bieber, da kjent under etternavnet Baldwin.

Mye har etter bryllupet tydet på at fansen ikke skal ha godtatt ekteskapet og flere har håpet på at Gomez og «Baby»-artisten har skullet finne tilbake til hverandre.

Hailey skal blant annet ha blitt anklaget for å «stjele Bieber fra Gomez», noe hun fortalte da hun gjestet podkasten «Call Her Daddy» før jul.