Selena Gomez åpner opp om diagnosen

ÅPNER OPP: Selena Gomez snakker ut om hvordan diagnosen hennes gjør at det kan bli vanskelig for henne å få egne barn. Foto: Jordan Strauss

I et nytt intervju med Rolling Stone åpner artist og skuespiller Selena Gomez (30) opp om diagnosen bipolar lidelse, som hun fikk diagnostisert i 2018 etter å ha gått inn i en psykose.

I løpet av intervjuet åpner den tidligere Disney-stjernen opp om vanskelighetene rundt å få barn.

FORBILDE: Selena Gomez er kjent både som sanger og skuespiller, og har vært et forbilde for unge jenter i en årrekke. Foto: KEVIN WINTER

Gomez minnes tilbake til en gang hun besøkte en venn som forsøkte å bli gravid. I etterkant ble hun sittende å gråte i bilen og tenke på det faktum at medisinene hun tar, sannsynligvis gjør at hun aldri vil være i stand til å bære sine egne barn.

– Det er en veldig stor ting i livet mitt, sier 30-åringen og legger til at hun håper at hun fortsatt vil oppleve det å få barn via en alternativ metode.

– Uansett hvilken måte jeg er ment å få barn på, så vil jeg det.

People refererer til det amerikanske nettstedet WebMD, som skriver at medisiner knyttet til bipolar lidelse kan forårsake fødselsproblemer, samt nevralrørsdefekter, hjertefeil og utviklingsforsinkelser eller atferdsproblemer.

Forteller om psykosen

Gomez åpner også opp om psykosen hun gjennomgikk i 2018. Hun bemerker at hun ikke husker så mye fra den aktuelle perioden, men forklarer at hun brukte flere måneder i behandling. I dette tidsrommet opplevde 30-åringen paranoia og problemer med å stole på menneskene rundt seg.

Videre forteller hun at vennene hennes hadde problemer med å kjenne henne igjen, og at hennes egen mor fikk vite om situasjonen via nettstedet TMZ.

– Psykose kan vare i en uforutsigbar lang tid, sier Gomez og forteller at hun sakte, men sikkert kom seg ut av psykosen før hun fikk diagnosen og de rette medisinene for å håndtere lidelsen.

PSYKISK HELSE: Temaet psykisk helse er en hjertesak for Selena Gomez. Her er hun fotografert da hun gjestet Det Hvite Hus tidligere i år for å snakke om unges psykiske helse. Foto: Jacquelyn Martin

Tilstanden hennes ble til slutt bedre, selv om medisinene gjorde at hun følte seg litt «borte». Psykiateren tok henne derfor av omtrent alle medisinene, utenom to typer som hun fremdeles står på.

– Han veiledet meg virkelig, men jeg måtte «detoxe» fra medisinene jeg gikk på. Jeg måtte lære å huske visse ord. Jeg kunne glemme hvor jeg var når vi snakket. Det var ekstremt hardt for meg å både godta at jeg var bipolar, men også å lære hvordan jeg skal håndtere det, fordi det kommer jo ikke til å forsvinne, innrømmer Gomez.

Aktuell med dokumentar

Artisten har lenge vært ærlig om sine tunge tider med angst og depresjon, men avslørte ikke sin bipolare lidelse for omverdenen før i april 2020, under en episode av Miley Cyrus sitt Instagram Live-show «Bright Minded».

– Nylig dro jeg til et av de beste mentalsykehusene i Amerika, McLean Hospital. Der reflekterte jeg over at jeg etter år med å gå gjennom mange forskjellige ting, innså at jeg var bipolar, sa hun den gang, ifølge People.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse - 116 123 Kirkens SOS - 22 40 00 40 Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 www.sidetmedord.no



– Og når jeg da leter frem mer informasjon (om diagnosen, journ.anm), hjelper det meg faktisk. Det skremmer meg ikke når jeg først vet det... Jeg ville vite alt om det, og det tok bort frykten.

Ifølge NHI er bipolar lidelse en sykdom som medfører perioder med ulike grader av oppstemthet (mani) og perioder med depresjon, ofte med lange og gode perioder imellom.

Intervjuet med Rolling Stones er gjort i forbindelse med dokumentaren «Selena Gomez: My Mind & Me» som kommer ut på Apple TV+ den 4. november.

Dokumentaren skal handle om hennes helse og personlige liv, og ta for seg hennes opp- og nedturer med sin mentale helse.

Artisten har tidligere også fortalt at hun lider av den kroniske revmatiske sykdommen lupus, og at dette har bidratt til depresjon, angst og panikkanfall.