Selda Ekiz: – De befinner seg i et helvete

Natt til mandag ble Tyrkia og Syria rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8.

Jordskjelvet omtales som den største katastrofen i Tyrkia siden 1939, og regionen er blitt hardt rammet.

Hittil har jordskjelvet tatt livet av over 11.000 mennesker, og Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at så mange som 20.000 har mistet livet.

Programleder Selda Ekiz (38) følger den dystre utviklingen fra Norge. Hun er oppkalt etter den tyrkiske sangeren Selda Bağcan, og hennes foreldre innvandret fra Tyrkia på 70-tallet.

– Det er helt forferdelig å sitte og se all ødeleggelsen. Du vet det ligger mange familier gravd under bygningsmassene, og hjelpen kommer ikke godt nok fram. I tillegg er det kaldt der, og de som har overlevd befinner seg i et helvete.

Hun understreker at familien hennes ikke befinner seg i denne delen av landet, men at hun har flere venner i området.

– Jeg vet de er i god behold, men jeg har ikke ringt ned for ikke å belaste nettverket, sier hun.

Hun oppfordrer alle til å bidra med den hjelpen de kan.

– Heldigvis finnes det mange organisasjoner man kan sende penger til, slik at vi som ikke er der kan bidra med hjelp likevel. Det oppfordrer jeg alle til å gjøre.

– Jeg er knust

En annen med nær tilknytning til Tyrkia, er prinsesse Märtha Louises forlovede Durek Verrett (48).

Han har tidligere bodd i landet, og omtaler Tyrkia som «mitt hjem».

I et livesendt innslag på Instagram onsdag morgen, oppfordrer han alle til å sende varme tanker og kjærlighet til de rammede.

DRAMATISK: Durek Verrett ber folk tenne et lys for de rammede i Tyrkia. Han har selv bodd i landet under flere dramatiske jordskjelv. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg falt pladask for Tyrkia, med landets mennesker, mat, kultur og historie. Alt ved Tyrkia er guddommelig og spirituelt, sier Verrett.

Han forteller videre at han selv har bodd i landet under flere dramatiske jordskjelv.

– Jeg hadde faktisk en jordskjelv-bag plassert ved døren min, bare i tilfelle. Vi hadde et jordskjelv der folk hoppet ut av vinduene. Jeg bodde i en bygning som var veldig høy, og en gang hadde vi et jordskjelv der veggene begynte å riste og bygningen begynte å helle.

Han ber folk tenne et lys for de rammede i kveld.

– Jordskjelv er realitet i Tyrkia. Og vi har nettopp sett et, der mange er fanget under steiner, det er mange som har mistet sine nærmeste, og mange er såret. Det knuser hjertet mitt. Jeg har så mye kjærlighet for Tyrkia, og jeg vil bare at vi skal sende vår kjærlighet til de som er rammet. Tenn et lys, be for de mange som står i dette akkurat nå. Det vil bety mye for meg, sier han.

– Hans landsmenn ligger i ruiner

I programmet «Grenseløs kjærlighet» på TVNorge har vi blitt kjent med kjæresteparet Anne Marit Yuvali (62), bedre kjent som «Annema», og tyrkiske Dündar (28).

De giftet seg i starten av pandemien, og drømmer nå om at han skal få oppholdstillatelse i Norge.

Til tross for nesten 34 års aldersforskjell mellom paret, er kjærligheten sterk. Yuvalis bedre halvdel befinner seg i Tyrkia, og hun synes det er vanskelig å tenke på situasjonen han nå omgås.

– Dündar og hans familie bor heldigvis i en region der det ikke er jordskjelv. De jobber på spreng med å samle inn penger, klær, tepper og lignende til de berørte, sier hun til God kveld Norge.

Hun forteller at kjæresten naturlig nok er svært preget av det som nå skjer i hans hjemland.

– Det påvirker ham veldig sterkt at hans landsmenn ligger under ruiner. Det er skikkelig fælt. Jeg har vært veldig bekymret, men heldigvis tenker alltid Dündar på meg og har oppdatert meg hyppig. Det kom veldig fort en melding på at han var helt i orden.

Nå håper Annema at det kan bli fortgang i prosessen om å få kjæresten hennes til Norge.

– Jeg og Dündar har vært sammen i tre år, og det er virkelig på tide at han skal få komme til Norge. I hvert fall nå når dette pågår i Tyrkia. I mars er det premiere på tredje sesong av «Grenseløs Forelsket», og jeg håper han kan få komme til premierefesten. Vi burde absolutt få være trygge sammen.

Hun forteller videre at hun samme dag fikk en e-post fra UDI, der de skriver at de har flyttet frem avgjørelsen av søknaden fra juni til mars.

– Så dette er fremskritt, sier hun.

– Dündar er veldig ulykkelig for tiden på grunn av det som skjer i Tyrkia, men han ble glad for mailen fra UDI. Vi må bare hekte oss på alt som kan være positivt, legger hun til.