Sebastian Solberg og Nikoline Anundsen avslører barnets kjønn

HOLDT GRAVIDITETEN HEMMELIG: Sebastian Solberg og Nikoline Anundsen under Elle-gallaen i november. Her hadde de enda ikke avslørt graviditeten. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

I sin nyeste episode av podkasten «Seb og Nikki», avslører Sebastian Solberg og Nikoline Anundsen kjønnet på sitt fjerde barn.

– Vi stod på badet og eldstedatteren vår ser på meg og sier «mamma du har baby i magen». Jeg ble helt satt ut. Det var lenge før jeg hadde mage. Så kikker hun på meg en gang til og sier «en lillebror».

Det forteller Anundsen og forklarer at dette var før barna hadde fått vite at de skulle få et søsken til. I tillegg til dette visste verken Solberg eller Anundsen kjønnet på barnet på daværende tidspunkt.

– Da vi skulle sjekke kjønn senere, så fikk jeg en rar følelse. Vi sitter hos jordmorklinikken, så sier hun at «her kommer det en lillebror», sier hun.

– Det blir en liten gutt til, jubler Solberg.

Fra før av har paret to jenter og én gutt. I desember bekreftet de at de venter sitt fjerde barn.

Paret deltok på Elle-gallaen for i slutten av november, hvor Anundsen ble spurt om det skulle skje noe spennende fremover. Da svarte hun følgende:

– Det som synes, det synes.

To uker etter gallaen, bekreftet de graviditeten i podkasten.