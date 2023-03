Se kjendisenes antrekk på årets Oscar-utdeling

Den prestisjefulle Oscar-utdelingen er kjent for å bringe flere av Hollywoods aller største navn, kledd opp av verdens største motehus til den røde løperen - og i år er intet unntak.

Årets utdeling er nummer 95 i rekka og har en litt annerledes detalj for de oppmerksomme. Årets røde løper er nemlig ikke rød, men champagnefarget. Dette har ikke skjedd siden 1961.

Jamie Lee Curtis og Cara Delevigne er klare for fest. Foto: MARIO ANZUONI

Ifølge AP News var hjernene bak årets oppsiktsvekkende fargeendring ingen ringere enn ansvarlig direktør og kreativ konsulent for amerikanske Vogue, Lisa Love, og kreativ direktør for den glamorøse Met-gallaen, Raúl Àvila.

Se de glamorøse antrekkene fra Oscar-utdelingen her:

Jamie Lee Curtis glitrer i Dolce & Gabanna på Oscar-løperen hånd i hånd med ektemannen Christopher Guest. Foto: ERIC GAILLARD

Jamie Lee Curtis matchet den champagnefargede løperen i en glitrende, formaktig kjole fra Dolce & Gabanna under kveldens prisutdeling.

Hun møtte opp sammen med sin ektemann Christopher Guest.

Sigrid Husjord stiller på Oscar-løperen i forbindelse med kortilmen «Nattrikken» som er en av kveldens nominasjoner. Foto: ERIC GAILLARD

Sigrid Husjord dukket opp i en nydelig, paljettkjole med både gull og sølvelementer.

Den norske skuespilleren spiller en av hovedrollene i kortfilmen «Nattrikken», som i kveld kan få med seg en gullstatuett i kortfilmklassen.

Vanessa Hudgens går for en klassisk slihouette på løperen med en sort kjole fra Chanel. Foto: ERIC GAILLARD

Skuespiller Vanessa Hudgens viste frem timeglass-silhouetten i en klassisk kjole fra Chanel. Hun slo gjennom i ung alder, da hun spilte en av hovedrollene i Disney-filmene «High School Musical».

I kveld er hun en av flere skuespillere som leder Disney-sendingen fra den champagnefargede løperen i forkant av selve prisutdelingen.

Brendan Fraser er nominert til beste mannlige hovedrolle for sin opptreden i Darren Aronofskys«The Whale». Foto: ANGELA WEISS

I kveld er Brendan Fraser på Oscar-løperen ikledd en skarp dress fra Giorgio Armani.

Den brillekledde skuespilleren er blant de nominerte til en av kveldens mest prestisjetunge priser, nemlig «beste mannlige hovedrolle», for sin opptreden i Darren Aronofskys kritikerroste drama, «The Whale».

Winnie Harlow var en av gjestene på den røde løperen under årets Oscar-utdeling. Foto: Jordan Strauss

Modell Winnie Harlow stråler i en vakker, gul kjole fra Armani under Oscar-utdelingen 2023.

Kinesiske Fan Bingbing strålte i Tony Ward Couture på den røde løperen. Foto: Jordan Strauss

Den kinesiske skuespilleren Fan BingBing tok Oscar-løperen med storm i en grønn og sølvfarget kjole fra motehuset Tony Ward sin cotoure-kolleksjon.

Mindy Kaling kom alene på den champagnefargede løperen i kveld. Foto: Jordan Strauss

«The Office»-skuespilleren Mindy Kaling dukket opp i en hvit, avslørende kjole fra Vera Wang i kveld.

Elizabeth Olsen arrives at the Oscars on Sunday, March 12, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Foto: Jordan Strauss

Tidligere ble Elizabeth Olsen omtalt som tvillingene Mary-Kate og Ashley Olsens ukjente lillesøster. Nå er imidlertid rollene snudd, da tvillingene i flere år bevisst har trukket seg bort fra rampelyset, mens lillesøsteren er aktiv innen film- og TV-bransjen.

Her skinner hun på den champagnefargede løperen i en svart, fotsid kjole fra Givenchy.

Sandra Oh arrives at the Oscars on Sunday, March 12, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Foto: Jordan Strauss

Skuespilleren Sandra Oh fikk sitt store gjennombrudd i dramaserien «Grey's Anatomy». Serien er fortsatt ikke tatt av skjermen, men Oh ble skrevet ut i sesong 10 som hadde premiere i september 2013. I ettertid har hun hatt stor suksess med HBO-serien «Killing Eve».

Oh valgte en oransje, fotsid kjole fra Giambattista Valli Couture for kveldens store begivenhet.

Stephanie Hsu er nominert til «beste kvinnelige birolle» under årets Oscar-utdeling. Foto: Jordan Strauss

Stephanie Hsu ligger an til å bli en av kveldens storvinnere. Hun spiller i «Everything Everywhere All at Once» som er nominert til hele elleve priser under årets utdeling.

Personlig er hun nominert til «beste kvinnelige birolle».

Florence Pugh ankom i Valentino Couture og smykker fra Tiffany & Co. Foto: ERIC GAILLARD

Florence Pugh har de siste årene hatt flere bemerkelsesverdige roller - blant annet i filmene «Midsommar», «Little Women» og «Don't Worry Darling».

Hun ankom løperen i velkjent Pugh-stil - nemlig i kjole fra Valentino Couture. I tillegg bar hun et diamantsmykke fra Tiffany & Co og øredobber i edelsten.

Nicole Kidman med slående blomsterdetaljer i hennes helsvarte en-skulderkjole. Foto: Jordan Strauss

Ringreven Nicole Kidman skal dele ut pris i natt. Hun dukket opp i en helsvart en-skulderkjole med slående blomsterdetaljer. Ektemannen og countrystjerna Keith Urban er hennes følge for kvelden.