Se kjendisene på premierefest

Forrige uke skapte VGTV-profilen Vegard Harm (27) og Ida Fladen (38) store spekulasjoner da de postet et bilde hvor Harm foldet hendene som et hjerte over magen til Fladen.

Bildet ble postet til Harms 487.000 og Fladens 228.000 følgere på Instagram – og spekulasjonene startet umiddelbart i kommentarfeltet.

Onsdag kunne de avsløre at forklaringen bak bildet er at de skal prøve seg som foreldre i den nye VGTV-serien «Vegard og Ida: Plan Baby».

Mandag er det klart for premierefest på det nye programmet på Vannskrekk bar på Sørenga i Oslo.



Satte vennskapet litt på prøve

PLAN BABY: Ida Fladen røper til God kveld Norge at hun og Vegard Harm har spøket om ideen til serien i noen år. Foto: Caroline Jensen Dahle / God kveld Norge

TIl God kveld Norge forteller Fladen at hun og Harm har snakket og spøkt om barn og det å bli foreldre sammen i flere år

– Det begynte jo med tull, men så har samtalene blitt litt mer seriøse. Så tenkte vi hvordan det hadde blitt og hvordan vi skulle gjort det. Så har vi snakket om det på jobb, og noen foreslo at vi kunne teste det ut da. Så tenkte vi «jo, det er ikke så dumt».

– Hovedlinjen i serien er jo at vi er foreldre til tre barn, for fullt alvor. Samtidig som vi prøver å finne ut av vår «Plan B».

DUO: Vegard Harm og Ida Fladen får prøve seg som foreldre i den nye serien. Foto: Caroline Jensen Dahle / God kveld Norge

Hun forteller videre at vennskapet mellom hun og Harm har blitt satt litt på prøve gjennom innspillingen av VGTV-serien.

– Det har gått bedre enn jeg hadde fryktet. Jeg var jo oppriktig redd for at å sette i gang dette her kunne gjøre at meg og Vegard kom lenger fra hverandre.

– Men nå som vi har gjort det så føler jeg at vi bare har kommet nærmere hverandre. Vi har jo vært nødt til å ta noen mer seriøse samtaler enn vi har hatt tidligere, forteller hun til God kveld Norge.