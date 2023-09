Se bildene fra US Open-finalen

KJENDISTUNGT: Et drøss av kjente var å se under finalen av US Open. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Kjendisene strømmet til for å se US Open-finalen i tennis mellom Daniil Medvedev (27) og Novak Djokovic (36).

Søndag var det duket for US Open-finalen mellom serbiske Novak Djokovic (36), og russiske Daniil Medvedev (27).

Finalen fant sted i New York på Ashe Stadium, verdens største tennis-arena.

Djokovic stakk av med seieren, og et knippe kjendiser møtte opp for å heie frem spillerne.

VANT: Novak Djokovic (til høyre) vant over Daniil Medvedev Foto: CLIVE BRUNSKILL

Blant dem var store navn, kjent fra både Oscar-vinnende filmer, sportsverden og fra musikken.



Leonardo Dicaprio (48) fulgte tilsynelatende nøye med under gårsdagens finale, i kledd svarte solbriller, caps og t-skjorte.



OSCAR-VINNER: Leonardo Dicaprio har vært nominert til hele seks Oscar-priser, og har vunnet én. Foto: SARAH STIER

Den siste tiden har romanseryktene svirret rundt tobarnsmoren, Kylie Jenner (26), og Timothée Chalamet (27).

Under gårsdagens finale ser det tilsynelatende ut til at paret har en hyggelig tone.

RYKTEFLOM: Ryktene har svirret rundt Kylie Jenner og Timothée Chalamet. Foto: Mike Stobe

Justin Timberlake (42) har en lang karriere bak seg, både kjent som skuespiller og artist.

ARTIST OG SKUESPILLER: Justin Timberlake hadde tatt turen til US Open-finalen. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Youtuber, bokser og skuespiller, Jake Paul (26), var å se fra tribunen. Han er også broren til Logan Paul (28), som er forlovet med den danske modellen, Nina Agdal (31).

YOUTUBER: Jake Paul (til høyre med blondt hår) er kanskje mest kjent fra Youtube. Foto: SARAH STIER

Martha Stewart (82) er kjent som både forretningskvinne, forfatter og TV-personlighet.

HEIET: Martha Stweart var å se under finalen. Foto: KENA BETANCUR

I likhet med Dicaprio er Matthew McConaughey (53), en Oscar-vinnende skuespiller. Hans store gjennombrudd var filmen «A Time to Kill», fra 1996. I 2005 ble han kåret til «verdens mest sexy mann» av People Magazine.

«VERDENS MEST SEXY MANN»: Skuespiller Matthew McConaughey fikk tittelen i 2005. Foto: CLIVE BRUNSKILL

Den britiske rocke-vokalisten Sting (71), og kona Trudie Styler (69), fulgte godt med under finalen i går.

MANN OG KONE: Ekteparet klappet og heiet. Foto: KENA BETANCUR

Den australske skuespilleren Nicole Kidman (56), og ektemannen, Keith Urban (55), fulgte med på tenniskampen. Urban er kjent for å være artist.

Kidman var tidligere gift med Tom Cruise (61) fra 1990-2001.

GIFT: Ekteparet Keith Urban og Nicole Kidman satt på tribunen. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Svenske Henrik Lundqvist (41) er en kjent hockeyspiller, som for tiden er målvakt for NHL-laget, Washington Capitals. Han har også spilt 15 sesonger for New York Rangers. Hockeyspilleren hadde med seg kona, Therese Andersson.

SVENSK: Hockeyspiller Thomas Lundqvist og kona Therese Andersson. Foto: MATTHEW STOCKMAN

«Seinfeld-legenden og komiker Jerry Seinfeld (69), og kona Jessica Seinfeld (51) var tilskuere.

«THE SEINFELDS»: Ekteparet Jerry og Jessica Seinfeld. Foto: KENA BETANCUR

Skuespiller og tidligere modell, James Mardsen (49), tilbragte søndagen på den kjendistunge US Open-finalen.

SKUESPILLER OG TIDLIGERE MODELL: James Mardsen. Foto: MIKE STOBE

Emily Ratajkowski (32) er en amerikansk modell og tidligere skuespiller.

MODELL: Emily Ratajkowski (til høyre) tok turen til finalen. Foto: SARAH STIER

Den amerikanske skuespilleren, Emma Roberst (32), fulgte godt med under gårsdagens finale. Hun er kanskje mest kjent fra filmen «Wild Child», hvor hun portretterte den bortskjemte tenåringen, Poppy.

«WILD CHILD»: Emma Roberts spilte den bortskjemte tenåringen Poppy i 2008, Foto: SARAH STIER

Molly Ringwald (55) som er en amerikansk skuespiller, var å se fra tribunen. Hun hadde sin storhetstid på 80-tallet, og medvirket i en rekke ungdomsfilmer. Deriblant «The Breakfast Club», Sixteen Candles» og Pretty in Pink».

UNGDOMSFILMER: Molly Ringwald ble kjent for folket på 80-tallet. Foto: AL BELLO