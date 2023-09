Se bildene fra det storslåtte kjendisbryllupet

GIFTER SEG: Lørdag er det duket for bryllupet til Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson. Foto: Caroline Jensen Dahle

Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen (23) og hans utkårede Elisabeth Asserson (23) feirer i dag kjærligheten.

Paret, som har vært sammen de siste syv årene, gifter seg lørdag i Bragernes kirke i Drammen, hvor 120 gjester vil være til stede.

I et intervju med God morgen Norge for to år siden, åpnet Ingebrigtsen opp om hvordan han møtte sin kommende kone.



– Jeg har levd et veldig spesielt liv. Da jeg var rundt 14 eller 15 år, så manglet det noe i livet mitt. Spesielt sosialt sett, da jeg valgte vekk en del ting for å bli så god som jeg ville, fortalte han den gang.



Løpestjernen gikk i denne perioden på skole hjemme i Sandnes, og i en av mattetimene møtte han Elisabeth.

MOR ANKOMMER: Mamma Tone er på plass Foto: Caroline Jensen Dahle

BRUDEPIKER: Brudepiker ankommer kirken. Foto: Caroline Jensen Dahle

BRUDGOM: Jakob Ingebrigtsen er på plass! Foto: Caroline Jensen Dahle

HENRIK OG LIVA: Storebror Henrik Ingebrigtsen og hans kone Liva er på plass. Foto: Caroline Jensen Dahle

INFLUENSER: Influenser Martine Halvorsen Foto: Caroline Jensen Dahle

LILLESØSTER: Lillesøster Ingrid Ingebrigtsen. Foto: Caroline Jensen Dahle

BRUDEN ANKOMMER: Elisabeth ankommer kirken. Foto: Caroline Jensen Dahle

OPP KIRKETRAPPENE: Elisabeth går inn i kirken, Foto: TV 2

SØSTER: Jakob Ingebrigtsens søster Ingrid. Foto: Annika Byrde / NTB

MOR OG LILLEBROR: Tone Ingebrigtsen og lillebror William. Foto: Caroline Jensen Dahle

DELTOK PÅ VIELSEN: Influenser Sebastian Solberg på vei ut av kirken.

GIFT: Nå er de gift. Foto: Caroline Dahle Jense

BRØDRE: Henrik og Filip Ingebrigtsen har i dag giftet bort lillebror Jakob. Foto: Caroline Jensen Dahle

SVIGERSØSTER: Liva Ingebrigtsen, gift med Jakobs bror, Henrik. Foto: Caroline Jensen Dahle

LIVA OG HENRIK: Liva og Henrik Ingebrigtsen. Foto: Caroline Dahle Jensen

Dette ønsker paret seg i bryllupsgaver

Allerede som 18-åringer ble paret samboere, og Asserson har delt aktivt i sosiale medier hvordan livet deres utspiller seg.

Den gang flyttet paret inn i en leilighet sammen, men i 2022 kjøpte de et hus.

For noen måneder tilbake fortalte Assrrson i et intervju med Tilbords at ønskelisten til bryllupet inneholder en miks av klassisk og farger.

– Vi prøver å ønske oss gaver som passer stilen i det nye huset. Og så er vi glade i elegante ting, har vi funnet ut. Å velge servise har ikke vært enkelt når det finnes så mange fine, vi har vurdert flere serier som har gullkant og mønster, sa Asserson til Tilbords.

