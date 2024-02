Scootertur skaper reaksjoner: – Risikerer livet

Denne uken reiste influenser og podkast-vert Helle Nordby (29) til Thailand.

Kort tid etter at hun hadde ankommet Bangkok postet hun en historie på Instagram av seg selv sittende bakpå en scooter, uten hjelm.

Det har skapt reaksjoner.

UTEN HJELM: Helle Nordby la ut dette bilde på sosiale medier. Foto: Skjermdump @helle_nordby

– Kommer aldri til å sitte bakpå

En av de som har fått kjenne på viktigheten av sikkerhet ved bruk av lignende kjøretøy er Tiktok-profil, Johannes Uthaug (24), kjent som «Snusleppa».

I januar var han nemlig utsatt for en trafikkulykke i India, hvor hjelmen han hadde på seg ble avgjørende for hvor alvorlig skadet han ble.

I et intervju med God kveld Norge i etterkant av ulykken, fortalte Uthaug at hjelmen trolig er den eneste grunnen til at han i dag er i live.

ALVORLIG: Johannes Uthaug ble alvorlig skadet på scooter i India. Foto: Privat

I et nytt intervju forteller tiktokeren at sikkerhet har fått en ny betydning etter ulykken.



– Jeg kommer aldri til å sitte bakpå en tohjuling igjen uten hjelm. Du risikerer stygge bøter, du risikerer livet ditt. Det er ingen grunn til å ikke bruke hjelm, sier han.



– Hadde ikke vært her i dag



Uthaug har selv tilbrakt mye tid i Asia, nærmere bestemt Vietnam, hvor han blant annet gikk på universitetet.

Han forteller at fremkomstmidlene i de asiatiske landene ofte er tohjuling, i form av scooter eller moped. Her har sjåførene ofte ikke med seg hjelm til den som skal sitte på.

– Kanskje halvparten av gangene har ikke sjåføren med seg hjelm til den som skal sitte på. Jeg har også opplevd at sjåførene gir meg hjelmen sin, men da har jo ikke de hjelm. Men ofte så har de bare en til seg selv, forklarer han.



NY BETYDNING: Johannes Uthaug forteller at sikkerhet har fått en ny betydning etter den alvorlige ulykken. Foto: Lage Ask / TV 2

Ulykken Uthaug var involvert i endte med at han fikk brudd i kjeven, kinnbeinet og øyehulen.

– Det var ansiktet mitt som tok støyten, så hadde jeg ikke hatt på hjelmen, så hadde skallen min knust istedenfor.



24-åringen har planer om å reise tilbake til Asia, nærmere bestemt Kambodsja. Da har han tenkt til å ta noen forholdsregler.

– Jeg kommer til å kjøpe hjelm der borte, for hadde jeg ikke brukt det den kvelden, så hadde jeg ikke vært her i dag.

Se svaret til Helle Nordby nederst i saken.

Advarer på det sterkeste



Pressesjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens, forteller at antall ulykkesskader i utlandet øker fra år til år.

Videre sier han at det er rimelig å anta at en del av skadene kommer fra scooter eller motorsykkelkjøring, uten nødvendig sikkerhetsutstyr.

– Det er vanlig å se personer i shorts og sandaler uten hjelm som kjører motorsykkel i utlandet, både turister og fastboende. Og man fristes kanskje til å tro at det er greit, eller mindre farlig å kjøre uten hjelm når man er utenfor Norge. Men faktisk er det mye farligere, sier han og fortsetter:



– I mange land er det en helt annen trafikkultur enn i Norge, og risikoen for å bli skadet eller drept er tilsvarende mye større. Thailand har også venstrekjøring, slik at det blir ekstra krevende for en norsk motorsykkel/scooterfører å ha oversikt over trafikken.

– Det er trist



Irgens reagerer på at Nordby har valgt å poste bilde av seg selv på kjøretøyet uten hjelm.

– Det er trist at en influenser, som er et forbilde for mange gjennom sin aktivitet på sosiale medier, legger ut video av seg selv på scooter i Thailand uten hjelm.



– Vi vil på det sterkeste advare mot å følge dette eksempelet, og vi vil gå så langt som å fraråde bruk av moped og scooter i det hele tatt, på grunn av den høye risikoen.



Pressesjefen understreker at dersom man velger å kjøre scooter eller motorsykkel, er det viktig å bruke hjelm og klær som gir beskyttelse.

– Ikke badeshorts og sandaler. Det er en selvfølge at man ikke skal kjøre om man har drukket eller er ruset på annen måte.

– I tillegg bør man være nøye med å sjekke motorsykkel eller scooter før man leier, og ta bilder av kjøretøyet før man kjører av gårde.

– Skal veldig lite til

Senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen sier seg enig med Irgens.

– Uavhengig av hvor du er i verden, er hjelmen det eneste beskyttelsesutstyret du har hvis det skulle skje noe. Har du det ikke, er du mye mer utsatt for alvorlige hjerneskader, forteller han til God kveld Norge.

Han trekker frem hvor viktig hjelm er uavhengig om du kjører moped, motorsykkel eller sykkel.

– Det skal veldig lite til før det kan få alvorlige konsekvenser. Det har vi mange eksempler på.

– Først og fremst handler det om sin egen sikkerhet, skulle det skje noe så er du ekstra sårbar hvis du ikke bruker hjelm, så for all del: bruk hjelm.

– Så kommer et annet aspekt. Norge er verdens mest trafikksikre land, det har det vært i flere år nå. Thailand er ikke det. Jeg har ikke tall på det nå, men de scorer ikke veldig bra der. Det er klart at det er større risiko forbundet med å ferdes i trafikken der enn her i Norge. Det er en ekstra grunn til å være bevisst både oppførsel i trafikken og med tanke på hjelm og eget sikkerhetsutstyr, forklarer Steen.

Ingen forbud å bruke hjelm

Kommunikasjonsrådgiveren mener at man burde bruke transport i utlandet på samme måte som man ville gjort i Norge – med tanke på sikkerhetsutstyr.

– Så lenge du er utenfor Norge, så skal du følge lover og regler gjeldende i det landet du er i, men det er ingen forbud mot å bruke hjelm, sier han.



– Jeg tenker man skal være ekstra påpasselig i andre land hvor det er annen trafikkultur. Det er høyere risiko i blant annet Thailand.

Steen mener det er flere ting du burde sette deg inn i.

– Det ene er hvis du skal ut og kjøre og de kjører på andre siden av veien.

– Det andre er at du må sette deg inn i hva som er kultur, og hva er lover og regler i det landet du skal til.

Men, uavhengig av hvor du er, påpeker han at du burde være ekstra forsiktig på steder der du ikke er kjent.

– Selv om du har lest deg opp på kulturen, så er det noe annet å være der. Så det handler om å være ekstra forsiktig. Ikke ta unødvendig risiko.

– Jeg ville tenkt meg om to ganger før jeg satt meg bakpå en moped.

Har tatt grep

TATT GREP: Helle Nordby forteller at hun nå har skaffet seg en hjelm. Foto: Privat

God kveld Norge har vært i kontakt med Helle Nordby, og blant annet lagt frem historien til Johannes Uthaug.

Hun forteller at hun har fikset hjelm nå.

– Hadde ikke første dagen i Bangkok, da ingen av scootertaxiene har det for gjester, sier Nordby til God kveld Norge.