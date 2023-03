Savnet pusterom på Kompani: – Klikker i hodet

Thomas Hayes kjemper seg for tiden gjennom gjørmeløyper og tellekanter på Kompani Lauritzen, og skulle ønske at seerne fikk se enda bedre hvor tøft regimet i leiren er.

– Jeg skulle gjerne sett en «behind the scenes» av alt. Kameraene kommer inn 5-10 minutter før du våkner, og de går ikke, forteller Hayes når han gjester God kveld Norge.

IKKE LEIK: Kameraene var på plass før rekruttene våknet om morgenen. Foto: Matti Bernitz

Han trodde i forkant at han skulle få litt tid til å slappe av.

– Det er et kjør fra du går inn til du får ut derifra, forklarer han, og legger til at å bli filmet konstant var det tøffeste.

– Når du prøver å trekke deg tilbake, og prøver å få litt alenetid, så kommer kamera snikende. Jeg prøver å rømme vekk, men de finner meg uansett.

I helgens episode kunne vi se en tydelig frustrert Iben Akerlie bli irritert på kameraene som ikke lot henne få fred.

SLITEN: Thomas besvimer i ukens episode. Foto: Matti Bernitz

– Tanken min var at vi har meldt oss på reality og alt skal filmes. Men jeg skjønner henne, fordi det var nummeret før jeg tok det kameraet og kastet det i bakken. Selv om det ikke synes så klikker det i hodet mitt, gi meg litt pusterom liksom, men det får man ikke, forklarer Hayes.

– Veldig slitsomt

Hayes slo for alvor gjennom da han dukket opp som William i Skam tilbake i 2015. I etterkant sier han at det har vært vanskelig å komme seg videre fra den ikoniske rollen.

– Jeg vil alltid bære Skam i panna, eller William. «Skam-William» er det man hører mest. Det roet seg veldig, men på grunn av Kompani så har det blusset opp igjen, forteller Hayes.

ENDRING: Flere og flere kjenner han igjen som Thomas og ikke William. Foto: Steinar Marthinsen

Men han merker en liten endring.

– Jeg har faktisk hørt mer: «Der er Thomas Hayes», enn: «Der er Skam-William». Så det har kanskje gått mer i den retningen der.

Hayes beskriver den mest hektiske Skam-perioden som «kaos».

– Veldig mye som skjer, mange forventninger og ekstremt mye press. Mange øyne, mange bilder og aldri fred. Det er veldig slitsomt. Ting går så fort, forklarer Hayes åpenhjertig.

Alle skulle ha selfie

Han minnes spesielt Elle-festen i 2016, da han kom sammen med Herman Tømmeraas.

– Vi ble invitert på dagen, og vi kastet oss rundt. Vi visste ikke hva det var for noe, jeg hadde aldri hørt om noe Elle-fest, liksom. Vi var livredde for å bare sitte i hjørnet mens folk lurer på hvorfor vi er der, forteller Hayes.

Det ble det stikk motsatte, husker God kveld Norge-programleder Marte Bratberg som også var til stede.

– Det var ville tilstander. Det var som om Brad Pitt kom på en fest, Thomas gikk ikke et sekund alene, det var helt drøyt, forteller Bratberg.

Hayes forteller at de også ble kastet ut to ganger, fordi de var under 20, men det tok ikke lang tid før de ble hentet inn igjen. For det var ikke snakk om at de to skulle forlate festen.

– Plutselig står du der med alle som du har sett på TV og overalt. Det er menn som vil at du skal ta bilder med damene deres. Nei, det var rart og absurd.

Har blitt manager

Nå har han satt skuespillerkarrieren på pause.

– Jeg vil aldri legge det helt fra meg, men jeg har ikke følt på gnisten. Akkurat nå så er ikke det i tankene mine. Jeg ble litt mett, men jeg har følt lenge på at jeg aldri vil bli kvitt det stempelet. Det blir bare: «Nå er han Skam-fyren med i en ny film», sier Hayes.

Nå studerer han Music Business på Fagskolen i Kristiania, og jobber som manager for flere artister.

– Det er veldig spennende. Jeg studerer alt som skjer bak kulissene på musikken. Kontrakter, juss, strategi, PR og marketing, ramser han opp.