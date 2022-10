Satte fyr på romanserykter

Den siste tiden har ryktene florert rundt at influenser, Isabel Raad, skal ha funnet seg en ny flamme.

Den siste uken har den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren tilbrakt dagene med 23 år gamle, Jacques O'Neill, kjent fra «Love Island UK».

I en video publisert på TikTok, kan man se Raad i bakgrunnen av O'Neill, under en «Meet and Greet» i Bradford. Dette har satt full fyr på ryktene.

BLE MED: Isabel Raad ble med realityprofilen på en «Meet and Greet» Foto: Skjermdump fra AkoPinoyBriton2020 på TikTok

SKJULER ANSIKTET: Dette var historien som ble postet på Raads Instagram-historie. Her har hun dekket til det som trolig er O'Neill, med en emoji. Foto: Privat/Isabel Raad

I tillegg til at de har blitt observert sammen ved flere anledninger, har Raad lagt ut en historie på Instagram, hvor hun skjuler mannen ved siden av henne, med en emoji.

Brudd i august

I august bekreftet influenseren at hun og den tidligere kjæresten, Jack Beaumont, har gått hvert til sitt.

Raad og Beaumont bekreftet at de var blitt kjærester i januar 2020 og var altså sammen i litt over ett og et halvt år.

Tidligere «Love Island»-deltaker

O'Neill er til vanlig rugbyspiller. Han deltok i årets «Love Island UK», hvor det oppsto søt musikk med Paige Thorne (25).

Senere i programmet valgte han å trekke seg på grunn og det satte en stopp på forholdet mellom han og Thorne.

I tillegg til dette har han være sammen med kjendisdatter og «Love Island»-deltaker, Gemma Owen. Hun er datter av tidligere fotballspiller, Michael Owen.