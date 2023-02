Sarah Michelle Gellar ble saksøkt av McDonalds som 5-åring

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et intervju reflekterer «Buffy»-stjernen over sin lange karriere som skuespiller, og minnes godt hennes aller første jobb. Den fikk henne saksøkt.

Sarah Michelle Gellar (45) har vært på TV-skjermen i flere tiår - kanskje best kjent for sin rolle i «Buffy the Vampire Slayer», som gikk på TV i 1997 - 2003.

I et intervju med Buzzfeed UK reflekterer skuespilleren over sin 32 år lange skuespillerkarriere, og kommer med en vill avsløring om hennes aller første jobb.

– Dette er veldig morsomt. Dette var den store kampanjen jeg gjorde for Burger King da jeg var fem, sier Gellar.

Fikk ikke lov til å spise på McDonalds

Reklamen gikk ut på å sammenligne de to burgerkjedene Burger King og McDonalds - i førstnevntes favør.

Skuespilleren var dermed den første personen som sa navnet til konkurrenten i reklamesammenheng.

– Så McDonalds saksøkte både reklamebyrået, Burger King og meg.

Flere utenlandske medier har skrevet om hendelsen, deriblant magasinet People, som har forsøkt å få en kommentar fra McDonalds, uten å lykkes.

45-åringen har tidligere uttalt at hun ikke fikk lov til å spise på McDonalds under søksmålet.

– Det var tøft fordi når du er et lite barn, er McDonalds stedet der alle vennene dine har bursdagsfester, så jeg gikk glipp av mange eplepaier.

– TV er ikke ekte

Hun lærte imidlertid noe om TV-bransjen i ung alder under reklameinnspillingen:

– Det jeg lærte den dagen er at når de lager burgere til reklamefilmer, limer de hvert frø på brødet for å få det til å se perfekt og vakkert ut, og så maler de det. TV er ikke ekte.

17 år senere fikk Gellar sitt store gjennombrudd, da hun hadde hovedrollen som Buffy Summers i den populære serien «Buffy the Vampire Slayer».

45-åringen har spilt i en rekke filmer og TV-serier, som «Cruel Intentions», «I Know What You Did Last Summer» og «All My Children».

Hun har også vunnet flere Emmy Awards for sine prestasjoner.

Nå er hun aktuell med Paramount+-serien «Wolf Pack».