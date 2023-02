Sara Emilie Tandberg har født

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren Sara Emilie Tandberg har blitt mamma for tredje gang.

Sara Emilie Tandberg (30) har blitt mamma til en liten gutt.

Gladnyheten deler hun selv på Instagram.

«Velkommen til verden, lille Luke», skriver hun. Gutten kom til verden med en vekt på 4400 gram.



«Alt står bra til med alle», skriver Tandberg.



Det var i august 2022 at Tandberg delte nyheten om at hun var gravid.

– Vi gleder oss til å møte deg, skrev influenseren da hun avslørte graviditeten.

Privat forhold

Tandberg har to sønner med ekskjæresten som hun var sammen med i ti år. Etter bruddet fant «Bloggerne»-profilen lykken med en tidligere ungdomskjæreste.

Småbarnsmoren har holdt identiteten på partneren privat, og har tidligere uttalt til TV 2 at kjæresten ikke ønsker å bli nevnt ved navn.

Den siste tiden har hun imidlertid begynt å omtale kjærestens navn, Vegard, for sine følgere.

HØYGRAVID: Sara Emilie Tandberg dukket opp høygravid på den røde løperen til Vixen awards 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

– Han skal få slippe å være en del av offentligheten, sa hun til TV 2.

Hun fortalte videre at de kom fra samme sted, og hadde kjent hverandre siden de var omtrent 14 år gamle.

Vant pris under Vixen Awards

30-åringen ble først kjent via Instagram, der hun deler åpent om både oppturer og nedturer i livet som mamma til to små - en gutt og ei jente. Tandberg ble kåret til årets livsstilsinfluenser under fjorårets Vixen Awards.

Det ble ingen pris på influenseren i år, til tross for at hun var nominert i to kategorier.

Hun dukket imidlertid opp på den røde løperen, hvor hun fortalte litt om utfordringene rundt det å finne klær som høygravid.

Se video under

I desember 2021 ble det kjent at hun var en av de nye profilene i dokusåpen Bloggerne.

Hun har nå vært profil i tre sesonger, inkludert den siste som hadde premiere i januar 2023.

Du kan se Bloggerne på TV 2 Play.