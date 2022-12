Sara Emilie Tandberg beskyldes for plagiat: – Opptrer hensynsløst

BESKYLDES FOR PLAGIAT: Influenser Sara Emilie Tandberg beskyldes for å kopiere en annen merkevare. Foto: Espen Solli

Sara Emilie Tandberg (30) annonserte tidlig desember at hun med merket «Filiokus Kids» ville produsere bærekraftige produkter for barn. Det innebærer blant annet matbokser, drikkeflasker og smekker.

– Dette skal lanseres nå rett før jul, fortalte influenseren i et intervju med Hadeland.

Det falt ikke i smak hos ekteparet Marte Næss og Ole André Sivertsen, eierne av «Filiokus Media».

Ekteparet etablerte «Filiokus Media» i 2006. De produserer minnebøker og lager produkter innenfor rampenisse-universet.

Nå beskylder de Tandberg for å kopiere merkevaren deres.

– Vi reagerer som vi gjør fordi vi selger bøker til den samme målgruppen som «Filiokus Kids» har. Selv om vi ikke har identiske produkter, har vi felles målgruppe og utsalgssteder, sier Marte Næss og Ole André Sivertsen til God kveld Norge.

Ifølge ekteparet skjer også markedsføringen på de samme plattformene. De forklarer at i sosiale medier handler ikke markedsføring kun om produktplassering, men også om å selge en historie og identitet.

– «Filiokus Media» har gjennom 17 år skapt seg en slik historie og identitet, så når en ny aktør benytter seg av «Filiokus» i deres navn, benytter de seg samtidig av vår innsats og hardt arbeid gjennom 17 år med å etablere denne merkevaren.

Les hva advokat Christoffer Johnsen sier om saken lenger ned.

Innrømmer kontakt

God kveld Norge tok kontakt med Tandberg for å høre hva hun selv mener om beskyldningene.

– Jeg har ikke vært med i noe utvikling. Jeg kom inn nå nylig fordi jeg ser potensiale i en fantastisk merkevare som jeg ønsker å videreutvikle, og gleder meg til fremtiden for denne merkevaren, sier Tandberg.

Hun innrømmer at hun i 2018 hadde en samtale med «Filiokus Media» om et potensielt samarbeid, men hevder hun ikke husket navnet deres fire år etter.

– Så fort de sa ifra om at de syntes det var uheldig, endret jeg navnet til «Filiokus Kids» på sosiale medier og har presisert at vi vil oppgradere logo og se på løsninger selv om vi har rettighetene - for å ta hensyn og slippe forvirring.

DELTE INNLEGG: Dette innlegget delte Marte Næss på Instagram etter Tandbergs lansering. Foto: Skjermdump fra Instagram.

Videre henviser Tandberg til styreleder i «Filiokus Kids», David Reme. I en e-post til God kveld Norge presiserer han at «Filiokus» ikke er en beskyttet merkevare.

– «Babybanden.no» sørget for at man fikk merkevareregistrert «Filiokus» («Filiokus Kids», journ.anm) for de varegruppene som er relevante for dette «brandet», skriver han og fortsetter:

– Man har derfor full rett til å disponere dette navnet.

Videre forklarer Reme at deres «Filiokus» ble i 2021 utviklet for å være en merkevare i «Babybox». Han forteller at Tandberg ikke var en del av denne prosessen, ei heller valg av navn eller utvikling av logo.

– Villedende markedsføring

Ekteparet Næss og Sivertesen forklarer at situasjonen som har oppstått har vært svært belastende.

Ekteparet forteller at de er klar over at motparten har merkevareregistrert «Filiokus Kids», men mener fortsatt at markedsføringsloven er brutt.

– Markedsføringsloven kapittel 6 handler i sin helhet om forretningsskikk, villedende markedsføring og etterligninger av andres produkter eller «brands», sier Næss og Sivertsen.

LIKT?: Marte Næss spør følgerne sine om de ser likheten mellom logoene. Foto: Skjermdump fra Instagram.

– Det overrasker meg at Sara Emilie Tandberg ikke reagerer på navnet eller logoen på firmaet hun investerer i, skriver Næss i en melding til God kveld Norge.

Næss bekrefter at partene kommuniserte i 2018, og forteller at Tandberg tok kontakt med «Filiokus Media» med forespørsel om et samarbeid.

– Denne forespørselen ble avslått fra vår side etter noen runder. Sara Emilie kjenner med andre ord godt til oss og liker produktene våre, da hun etter eget utsagn skrev at «jeg elsker produktene dine», sier Næss.

Videre mener ekteparet at markedsføring i 2022 i stor grad handler om historiefortelling i sosiale medier, identitet og målgruppen man henvender seg til.

– Når disse er like, og vi i tillegg vil oppleve å selge produktene våre hos samme forhandlere, kan man ikke ta seg til rette og ta andres navn på en slik måte, understreker ekteparet.

Beklager og gjør endringer

Styreleder Reme innrømmer at det er en likhet mellom logoene, og sier at selskapet nå vil endre den.

– «Filiokus Kids» har vært i kontakt med designer som ikke kjente til den snart fem år gamle logoen for «Filiokus Media». Likheten mellom logoene er 100 prosent tilfeldig, hevder han.

– Likevel har vi nå bestemt at vi setter i gang utvikling av ny logo for «Filiokus Kids», da det er viktig for oss også å bygge en identitet som ikke kan forveksles. Vi ønsker en aktiv dialog med «Filiokus Media» rundt dette. Vi har lyst til å uforbeholdent beklage at vi ikke visste om logolikheten til den gamle logoen.

Videre sier han at situasjonen er beklagelig, og at produktene ikke bør assosieres med noen form for konflikt om logolikhet.

Mener Tandberg opptrer hensynsløst

Ekteparet Næss og Sivertsen synes det er svært belastende at denne situasjonen har oppstått, og mener det vil gå utover deres merkevare som de har jobbet med i nærmere 20 år.

– Vi synes at en stor aktør som Sara Emilie Tandberg opptrer hensynsløst overfor oss. Tandberg og «Filiokus Kids» utøver etter vår oppfatning dårlig forretningsskikk. I tillegg til ulempene dette får for oss, tenker vi at de vil ha mye å tjene på å bøye av og finne seg et nytt firmanavn.

«FILIOKUS MEDIA»: Ekteparet Sivertsen og Næss har jobbet med «Filiokus Media» i nærmere 20 år. Foto: Line Møller / NTB

Ekteparet argumenterer med at «Filiokus Kids» er nye i markedet, og at det ville vært sunt for dem å relansere med nytt navn i forbindelse med at Tandberg kommer inn i selskapet.

– Slik det er nå, vil de alltid møte problemstillingen om at vi har eksistert før dem og at produktene deres har eksistert i lang tid før «lansering», avslutter de.

Merkevare-ekspert mener de er i grenseland

Merkevare-ekspert Karl-Fredrik Tangen sier til God kveld Norge at så lenge det er et allment brukt ord, er det vanskelig å få beskyttelse på et varemerke.

Tangen sier også at det er en risiko for at det ordet du bruker kan gå inn i dagligtalen. Man må beskytte varemerket hvert tiende år, og man kan risikere å miste det.

MERKEVAREEKSPERT: Tangen mener at ordet Filiokus er i grenseland. Foto: Jonatan A. Quintero

– «Filiokus» er jo fra «Hokus Pokus Filiokus», som er et sånt trylleord. Det som blir spørsmålet er om «Filiokus» er et allment ord eller ikke.

Tangen tror at ordet «Filiokus» er i grenseland.

– Jeg ville tenke at ikke noen burde få lov til å ta varemerke på «Filiokus».

– Når man ser to bedrifter har identiske navn, hvordan påvirker det bedriftene?

– Noen kan jo vinne på forvirringen. For eksempel om du kaller brusen din for «Cocky Cola», fordi du var ukjent og bygde på noen kjent. Jeg vet ikke om dette er saken her - jeg tror muligens at «Filiokus»-selskapet er ganske ukjent.

– Hva kan konsekvensene være ved plagiering, sånn rent omdømmemessig?

– Jeg tror plagiering delvis er en sak mellom selskaper. Jeg ville ikke vært redd for å prøve meg basert på omdømme-grunner. Sånne saker dukker stadig opp, at selskaper kopierer, også går det noen uker, så har folk glemt hva det var.

– Den der moralske straffen som selskapet får hvis de gjør noe som er på grensa, enten juridisk eller hva folk i øyeblikket kan akseptere - den er ikke så stor, avslutter han.

Marte Næss skriver i en melding til God kveld Norge at deres logo finnes på flere hundre tusen bøker og andre produkter i hjem over hele landet.

– Når det kommer til hvor godt kjent vi er i målgruppen, så er det jo vanskelig å «bevise» det selv, utover å si at vi har holdt på i 17 år og bøkene våre selger år etter år hos alle de store bokkjedene.

«Filiokus Media» har hatt flere titler på bestselgerlistene både hos bokforhandlerkjeder og på den offisielle bestselgerlisten, kan Næss fortelle.

Hun hevder derfor at «alle» innkjøpere av barneprodukter kjenner til «Filiokus Media» og deres produkter.

Ikke i strid med åndsverkloven

Advokat i Bing Hodneland, Christoffer Johnsen, bekrefter i en e-post til God kveld Norge at bruk av Tandbergs bruk av navnet «Filiokus» antakelig ikke strider med åndsverkloven.

– For at noe skal anses som et åndsverk, må det som er skapt være «uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats». Med henvisning til at navnet «Filiokus» er godt kjent fra før (i sammenhengen «hokus pokus filiokus»), er det lite som tilsier at navnet «Filiokus» i seg selv har vern etter åndsverksloven.

– Det er med andre ord fritt frem for alle å bruke uttrykket «Filiokus» etter reglene i åndsverksloven, sier Johnsen.

Handlinger kan være i strid med markedsføringsloven

Johnsen presiserer at deres vurderinger om saken kun er basert på de opplysninger som han har fått fra God kveld Norge.

– Hvorvidt det har skjedd noe ulovlig her beror gjerne på en sammensatt helhetsvurdering av alle relevante forhold i saken.

TREKKER FREM LIKHETER: Advokat Christoffer Johnsen trekker frem likheten mellom logoene når han vurderer om det kan være brudd i markedsføringsloven. Foto: Mateo Radic

– Er Tandbergs bruk av «Filiokus Kids» i strid med markedsføringsloven?

– Markedsføringslovens bestemmelse om vern mot etterlignende produkter/frembringelser som må anses en urimelig utnyttelse av andres innsats og fører med seg fare for forveksling, samt forbudet mot handlinger i strid med god forretningsskikk, er regler som er ment å kunne supplere det immaterialrettslige etterligningsvernet (opphavsrett, varemerkerett, designrett og foretaksnavnsrett), svarer Johnsen.

Deretter forteller han at det ofte vil kreves noe mer enn bare at det er to navn eller produkter som ligner på hverandre. Det kan derfor være elementer i saken som ikke vil fanges opp av det ovennevnte regelverket.

– Et klassisk tilfelle på hva «mer» kan være, er tilfeller hvor etterligningen har skjedd i kjølvannet av en tidligere forbindelse mellom partene, for eksempel havarerte kontraktsforhandlinger, sier han og fortsetter:

– Basert på informasjonen du har sendt oss, kan dette synes å være tilfelle i denne saken, og det er derfor mulig at handlingene du beskriver kan være i strid med markedsføringslovens regler om beskyttelse av næringsdrivendes interesser.

Han trekker frem likheten mellom logoene i denne sammenheng.

– Teksten «Filiokus» i grått på hvitt, sammen med tre stjerner, og hvor det i den ene er en blyant og i den andre er en krussedull som kunne vært tegnet av en blyant.

– Logoene her er såpass like at det er en risiko for at omsetningskretsen kan forveksle hvem som er tilbyder av de ulike produktene. Dette er et sentralt hensyn bak etterligningsreglene, altså at forbrukerne ikke skal bli villedet om produktenes opprinnelse i markedsføringen.