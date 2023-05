Santa er blant de 80 inviterte vennene under kroningen av kong Charles

Nylig var forfatter Santa Montefiore, født Palmer-Tomkinson, i Norge i forbindelse med Feelgoodfestivalen. Tidligere skrev God kveld Norge om hvordan hun mener hennes avdøde søster kom tilbake for å besøke henne, men vi fikk også snakket om kroningen av hennes gode venn kong Charles.

TETT PÅ CHARLES: Santa er nær venn av kong Charles. Her fra venstre: Santa, søsteren Tara, Kong Charles og Prins Harry på skiferie i 1997 Foto: ANDY METTLER

Familien Palmer-Tomkinson er nemlig nære venner av Charles, og de har vært på flere ferier sammen. Forfatteren lyser opp når vi spør om kroningen.

– Jeg skal dit! Se her, så skal jeg vise deg kjolen min, sier Montefiore og finner frem mobilen sin.

– Den er veldig rød, så du kan se etter meg på TV. Også skal jeg ha en hatt designet av Philip Treacy, en rød hatt som matcher kjolen, smiler hun.

Philip Treacy er en kjent hattedesigner basert i London, og han designet blant annet flere av hattene i Harry Potter-filmene.

TRIVES: Santa elsker Oslo og føler seg hjemme hver gang hun kommer hit Foto: Kristoffer Arnesen

Fikk invitasjon

Montefiore, som er gift med historikeren Simon Sebag Montefiore, hadde ikke trodd at hun og ektemannen skulle bli invitert.

– Fordi kongen og dronnningen har kun fått 80 seter til deres venner. Familie er en annen seksjon, men det er svært få seter for deres venner. Så vi er blant de 80!

Hun trodde kun foreldrene hennes ville bli invitert for å representere familien. Til sammen vil det komme mer enn 2000 gjester på kroningen, blant andre kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit fra Norge.

BRYLLYP: Santa og søsteren Tara er på vei inn i bryllupet til prins William og hertuginne Kate. Foto: Jasper Juien

Montefiore hadde ikke fått så mye informasjon da God kveld Norge pratet med henne, men regnet med at det vil være relativt likt som da Charles giftet seg med Camilla Parker Bowles.

– Seremonien vil starte klokken 11 i Westminster Abbey, og vi må være der to timer i forkant. Under bryllupet hadde vi et lite cocktail-party inne i kirken. Så i de to timene sitter man ikke og venter, alle står og prater sammen, det er som en fest. Så blir man fortalt når man skal sette seg, forteller Montefiore.

Hun understreker at statsoverhoder og kongelige er i andre seksjoner, og at hun kommer til å være i venner-seksjonen.

– Noe som er fint fordi vi kjenner mange av dem, smiler hun.

RIKTIG MANN: Santa mener at Charles er riktig mann til jobben. Foto: Kirsty Wigglesworth

En perfekt konge

Montefiore er full av lovvord om Englands nye konge.

– Han ligger så foran sin egen tid, for eksempel i saker som miljøet, klimaendringer og bærekraft. Han bryr seg om samfunnet og han bringer mennesker sammen. I årevis har han brakt ulike samfunnslag sammen, sier hun.

Forfatteren, som har solgt over en halv million bøker i Norge, sier også at kongen alltid er på jobb.

– Hver gang vi har vært på ferie sammen så jobber han. Vi var på en båt en gang over ti dager og dro rundt på de greske øyene. Mens vi var på stranden så jobbet han. Han føler på ansvar og plikt, forteller Montefiore.

– Han er den perfekte personen til å være konge akkurat nå!