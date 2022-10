Sandra Thoen tok slankeoperasjon som 18-åring: – Siste utvei

Denne uka gjester youtuber Sandra Thoen (25) podkasten «Chit Chat med Helle». Her åpner hun opp om en tung barndom med mobbing helt fra barnehagealder - som gikk så langt at hun bestemte seg for å droppe ut av videregående.

Thoen beskriver seg selv som et reservert og sjenert barn som ikke likte å ta mye plass. Hun sier også at hun aldri har vært den populære i noen stadier av oppveksten. Når de går nærmere inn på mobbingen i podkasten forteller 25-åringen at hun er glad for at hun er ferdig med å være barn.

– Unger er jævlige. Det (mobbingen, red.anm.) starta jo som sagt i barnehagen, og gikk veldig mye på utseende og kropp. Når du er en unge med litt flere kilo enn gjennomsnittet, så får du høre det.

«Er du gravid eller?»

Thoen forteller at mobbingen fortsatte hele barneskolen og ungdomsskolen, og at det førte til at hun fikk et dårlig syn på sin egen kropp.

– Jeg husker veldig tydelig en episode hvor jeg sto i et klatrestativ i barnehagen. Så er det noen unger som skriker ut og sier «er du gravid eller?». Da tenker man jo «åja, hvorfor spør du om det? Det er jo ikke fordi jeg gløder som gravid, liksom, det er jo fordi du syns magen min er stor».

Youtuberen forteller at hun etter å ha tatt valget om å droppe ut av skolen som 16-åring, begynte å snuse på tanken om å legge ut videoer på Youtube.

– Du får så mye tid når du dropper ut og har kanskje ikke så mange venner, og sitter mye for deg selv. Så det var jo det som kicket i gang alt, at jeg hadde så mye tid til å sitte å prøve meg frem.

I starten syntes hun det var kleint å skulle sitte hjemme å lage videoer mens foreldrene hørte på, så hun kom ikke ordentlig i gang før de var bortreist på ferie i to uker.

– Da var jeg sånn: «This is my time. Nå er det ingen hjemme, nå er det ingen som kan høre at jeg snakker. Fuck it, jeg bare gjør det», og det ble den første videoen som jeg postet.

Hun legger til at foreldrene hennes hele tiden har vært sterke støttespillere som har heiet henne frem.

Vekten hindret henne sosialt

Etter dette vokste Thoens Youtube-bruker seg stor. Per dags dato har hun over 100 000 følgere på plattformen, og er i tillegg svært aktiv på Instagram og TikTok.

Etter å ha slitt med overvekt og mobbing under store deler av oppveksten, bestemte Thoen seg som 18-åring å ta slankeoperasjon. Dette gjorde hun fordi hun opplevde det både som en psykisk og fysisk hindring for seg selv.

– Jeg hadde heldigvis ikke fått noen helseplager som diabetes eller hjertefeil, men det er jo sånn som er nesten rett rundt hjørnet når du har ganske mye overvekt. Men det var noe jeg hadde slitt med hele livet, og det psykiske aspektet ved det.

Hun forteller at overvekten blant annet hindret henne i å oppleve ting sosialt, og at hun ikke turte å være seg selv.

– Jeg husker så godt at jeg satte meg ned med mamma og pappa, og fortalte at jeg hadde lyst til å ta den operasjonen. Jeg skammet meg så mye. Det er så mye skam rundt det temaet, i alle fall på den tiden. Det var veldig tabubelagt, og ikke så mange som snakket om det, sier hun til podkast-vert Helle Nordby.

Nordby sier seg enig og legger til at hun oppfatter ordet «slankeoperasjon» som veldig negativt ladet.

– Men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det så ung. Det er så mye nytt som skal skje i tjueårene, som jeg vet jeg hadde hindret meg selv i, om jeg ikke hadde tatt den operasjonen. Det er også viktig å nevne at jeg hadde prøvd alt annet, og at dette var siste utvei, innrømmer hun.

Slet med overspising

Operasjonen Thoen gjennomførte var en såkalt «gastric sleeve». Det går ut på at man fjerner store deler av magesekken og etterlater en «bananliknende magesekk» som rommer langt mindre enn før, ifølge NHI.

– Jeg sleit jo mye med overspising og trøstespising som gjorde det veldig vanskelig for meg å stoppe å spise. Så det satte en fysisk stopp på overspisingen. Magesekken utvider seg jo, så nå - 7 år senere - har jeg en ganske normal magesekk. Og man kan jo også få enda større magesekk og gå opp alle kiloene igjen. Men det er veldig vanskelig, siden det ikke fysisk er plass, så da må du presse deg til det, forklarer 25-åringen.

Thoen understreker at man fremdeles må jobbe med seg selv og overspisingen, og at operasjonen kun er ment som en «kick start».

– Legene på sykehuset sa jo til meg at «vi opererer jo ikke hodet», og det er en ting som har satt seg veldig hos meg. De fjerner jo bare en liten del av magesekken inni kroppen din, resten må du gjøre selv.

Gjennomførte brystoperasjon

Etter å ha gått ned så mye i vekt, trivdes hun mye bedre med seg selv og kjente på en økning av selvtillit. Likevel var det en ting som fremdeles plaget henne.

– Når man mister så mye vekt er det mye som henger. Kroppen hadde jo vært en usikkerhet hos meg hele livet mitt, og alt det var på plass. Jeg følte meg fin og hadde fått selvtillit, men så var det den ene tingen, da, som holdt meg tilbake.

Thoen forteller at hun blant annet at hun alltid hadde sex med BH på, og ville ikke ta den av. Dette førte til at hun også gjennomførte en brystoperasjon.

– Sånne ting som skal være helt naturlig, og som sikkert ingen andre tenker over. Det med puppene var hemmende, derfor valgte jeg rett og slett å bare gjøre det.

Hun forteller at hun tok en reduksjon av ene brystet, i tillegg til brystløft på begge to.

– Jeg var bare sånn «få det så flatt som mulig». Man blir jo veldig krumrygget, og går liksom ikke rak i ryggen når man har den usikkerheten. Så det har vært så deilig å bli kvitt den usikkerheten og den tyngden, både fysisk og psykisk.

Hun legger til at hun tenkte veldig mye på om hun skulle gjennomføre operasjonen i forkant.

– Jeg husker at jeg tenkte mye på «okey, hvis jeg gjør det her, kommer det til å være en ny ting? Kommer det til å flytte seg til et annet parti?». Jeg ville ikke det, jeg vil oppriktig ha et sunt forhold til kropp og utseende, så jeg brukte mye tid til å reflektere over det både under og etter. Heldigvis har det holdt seg sånn.

Tidligere i år bekreftet Sandra Thoen at hun etter 24 år som singel, endelig hadde funnet kjærligheten. Hvem den utkårede er, har hun ennå ikke avslørt.