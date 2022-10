Sander Dale om valget: – Jeg angrer

I kveldens episode av Forræder, står Sander «Randulle» Dale (24) i fokus.

Det er fordi de to gjenværende forræderne, Cathrine Fossum (44) og Jonas Lihaug Fredriksen (33), har tilbudt youtuberen om å bytte side.

Tanken er at en ny forræder skal fylle Jørn Lier Horst (52) sin plass, som ble eliminert etter å ha blitt avslørt i forrige episode.

– Takker jeg nei nå, så føler jeg at det er min siste dag, sier Dale i fredagsepisoden.

Likevel faller han på valget om å holde seg lojal.

– Angrer

I programmets første episode blir Dale spurt om å være én av de tre forræderne fra start. Dette takker han nei til, men angrer ikke på valget han tok den gang.

– Da var jeg bare pinglete, den andre gangen jeg ble spurt, var jeg bare «pissed». Det er to forskjellige «Sandere», som sier nei, forteller han til God kveld Norge.

TAKKET NEI: Sander Dale takket nei til å være forræder to ganger i løpet av programmet. Foto: God kveld Norge

24-åringen legger ikke skjul på at en del av han angrer på å ha takket nei to ganger.

– Jeg satt der lenge og vurderte. Jeg angrer på at jeg ikke sa ja andre gangen. Bare fordi jeg tenkte sånn, «okei, nå heier publikum på de lojale. De vil at jeg skal bli værende som lojal».

– Jeg gjorde det egentlig for publikum, som jeg trodde heiet på de lojale, som i ettertid viser seg å være feil. Jeg føler de heier på forræderne. Jeg gjør faktisk det selv.

– Blir tårer

Gjennom programmet ser vi at Dale får et godt forhold til Fossum og Fredriksen.

– Jeg har stolt blindt på Cathrine, fordi hun er god og snill hele veien, og Jonas, fordi jeg kjenner ham fra før av.

Dale forteller at han kjente på hele følelsesspekteret, da han forsto at forræderne var hans to nærmeste i spillet.

– Uten å si hvordan det går, kan jeg si at det blir tårer på denne gutten. På grunnlag av at man er så dypt investert i spillet. Da kjenner man på alle følelser som er.

Videre forklarer Dale at han føler seg lurt.

– Etter alt som har skjedd, skjønner jeg at jeg har blitt grisemanipulert hele veien og bare blitt brukt som en brikke i spillet.