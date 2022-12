Samler TikTok-eliten til julefest og kåringer

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det startet som et lite julebord, nå anslår arrangøreren at alle gjestene har rundt 25 milloner følgere til sammen.

Det er Halvor Thorsnes som er mannen bak TikTok-festen som finner sted på utestedet Brød & Sirkus midt i Oslo mandag kveld. Han forteller til God kveld Norge at det hele startet som et julebord for kun noen få personer.

– Jeg ville samle TikTokerne som har inspirert meg, så jeg la ut en video om det. «Hadde det ikke vært en god ide å ha et TikTok julebord?» spurte jeg. Så gikk den videoen mye bedre enn jeg hadde forventet, forklarer Thorsnes, og fortsetter:

– Så da ble konseptet endret fra julebord til fest, og nå er vi vel 250 som møter opp på mandag.

Store profiler

Etter at han fikk med seg noen profiler med godt rykte, som for eksempel «Muskelbunt1», så begynte ballen å rulle. Nå står blant andre «GuroBelly» med 7,5 millioner følgere på gjestelista, Kris Kaayne, Jenny Huse og jentene i «Baddies».

– Jeg har store forventninger, og syns det er så fantastisk at Halvor har ordnet dette for at vi alle skal komme sammen og kose oss nå før jul, sier Linnea Løtvedt til God kveld Norge.

Hun er medlem av «Baddies», er ny profil i Bloggerne på TV 2, og har over 300.000 følgere på sin egen profil.

– Gleder meg masse til kvelden og tror det blir masse god stemning og fine folk!

KOMMER: Jentene i Baddies gleder seg til fest. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Thorsnes anslår at gjestene samlet har rundt 25 millioner følgere, men presiserer at det ikke er snakk om unike brukere. Mange flere enn de inviterte har hatt lyst til å komme, og noen misfornøyde personer har det vært i kommenfarfeltene.

– Et sted måtte jeg sette strek. Det strengeste kriteriet er at du er en TikToker og bidrar med noe av verdi til samfunnet der, forklarer han.

Tar av på TikTok:

En drøm

Selv er Thorsnes kjent under navnet «Kitchenjam» på platformen og har 58,6 tusen følgere. I bioen står det: «jeg lager mat, musikk og kulturarrangementer».

– Jeg er kunstner og har arrangert kulturarrangementer før, så det var drømmen min å få samla den gjengen her i ett rom og se hvordan det ser ut, forteller han.

Thorsnes er veldig sjarmert over miljøet på TikTok.

– Det er så mange spennende sjeler som får rom og visninger. Det hjelper ikke om du er kjendis, det er kun om du lager en god video. Jeg synes det er veldig «fair».

Kåringer

Artist og TikToker Erika Norwich vil stå på scenen, det blir underholdning, og ikke minst kåringer. De nominerte fant Thorsnes frem til ved å spørre følgerne sine.

– De som har fått flest stemmer har blitt nominert. Det er en komite med meg og to andre som teller femti prosent. Men jeg skal ikke late som at det er noe voldsomt system, sier han, og virker ikke veldig stresset før eventet.

– Folk må ha lave nok forventninger. Det er begrenset hva som kan gå galt, med mindre folk lager bråk, avslutter Thorsnes.

Disse kan vinne pris under «Kitchenjam Awards»:

Årets stjerneskudd:

- Benny Bravo

- Sophie Elise

- Baddies

- Mr. Dubai

- Mattias Grimstad

Underholdning:

- Ousaf Virk (superminoritet)

- Oliver Bergset

- Johanne Massey

- Emilie Paus

- Henrik Oven (groggymenn2)

Livstil:

- Camilla og Julie Lorentzen

- Mankegard

- Jenny Gehrken

- Leah Isadora Behn

- Christina Markhus

Trening:

- Espen Berg (muskelbunt1)

- Benny Bravo

- Marthenice

- Kristoffer Bjørndal

- Kasper Kvello (styrketreneren)

Mat:

- ViGriller

- Ole Sirnes (ketilko)

- Will Palor

- Kris Kaynee (kaaynelagermat)

- August & Martin

- Ellen Aabol

Hedersprisen:

- August & Martin

- Liv Gravdahl (hurryliv)

- Camilla og Julie Lorentzen

- Amalie Olsen

- Espen Berg (muskelbunt1)