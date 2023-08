Samler inn penger til kreftsyk venninne: – Hun er som en søster for meg

Med TV-profil Triana Iglesias (41) i spissen, er det opprettet en Spleis-innsamling til inntekt for kreftsyke Andriane Jøntvedt Lafayette Skentos (35). Denne er delt av en rekke kjente og ukjente personer i sosiale medier, og i skrivende stund har nærmere 450 personer valgt å stille opp med bidrag.

I teksten skriver Iglesias, som er en av Skentos sine nærmeste venner, at småbarnsmoren «kjemper sitt livs viktigste kamp».

– En fantastisk person



35-åringen skal ha fått påvist kreft i mai, og i juni gjennomgikk hun en omfattende operasjon. På grunn av komplikasjoner ble hun nylig innlagt på sykehus for enda en operasjon.

Til God kveld Norge forteller Iglesias hvorfor hun og venninnene ønsker å bidra.

– Hun er en helt fantastisk venn som er der og hjelper til, støtter, heier på og gir råd. Vi som er hennes nærmeste ønsker derfor å gjøre det vi kan for å bidra, sier hun.

Pengene som samles inn skal gå til økonomiske kostnader for å få Andriane frisk.

Iglesias sier responsen har vært «fantastisk».

– Vi setter så utrolig pris på hver eneste deling av spleisen og hver eneste donasjon. Og også på all omtanke, kjærlighet og støtte som blir sendt Andriane og sønnen hennes sin vei. Jeg er overveldet og vil bare si tusen, tusen takk, sier hun.

Hun beskriver venninnen som en person med et «enormt hjerte» som alltid gir mye av seg selv for at andre skal ha det bra.

– Andriane er som en søster for meg, og det har hun vært siden vi var veldig unge. Hun betyr så utrolig mye for oss, sier hun.

Mistet selv foreldre som ung

Skentos forteller selv at hun er evig takknemlig for støtten fra venner og familie.

– Venner og familie så en håpløs situasjon og ønsket å bidra. Det er så mye kjærlighet i det. Det å kunne være der for andre i en vanskelig tid, uansett hvordan, sier hun til God kveld Norge.



Hun forteller at hun selv mistet sine foreldre som veldig ung.

– Det gir meg en vond følelse at sønnen min kan oppleve det samme. Tanken på å ikke være der for ham, er skremmende. Jeg skjønner nå enda mer av den frykten jeg så i mamma den gangen. Det er ingenting annet som skremmer meg, sier hun.

Måtte trekke seg fra «Mesternes mester»

At Skentos ble kreftsyk skal også være årsaken til at MMA-stjernen Emil Weber Meek (34) før sommeren måtte trekke seg fra innspillingen av «Mesternes mester». Han er nemlig pappa til hennes tre år gamle sønn.

Den gang ble det formidlet fra NRKs presseavdeling at Meek måtte trekke seg som følge av sykdom i nær familie. Nå bekrefter han at dette var årsaken:

TRAKK SEG: Emil Weber Meek (t.h) måtte trekke seg fra årets Masternes mester-innspilling. Nå forteller han hvorfor. Foto: NRK

– Jeg måtte trekke meg for å ta vare på min sønn. Det var fint å få så mye tid med ham i sommer og få full støtte fra produksjonen og en stående invitasjon til neste år, sier han.



Meek har også delt Spleis-innsamlingen på sin Instagram-profil nylig.

VENNENE STILLER OPP: Vennegjengen, med Triana Iglesias i spissen, ønsker å samle inn penger for å lette børen på skuldrene til sin kreftsyke venninne. Dette innlegget ble delt av Emil Weber Meek nylig. Foto: Faksimile/Instagram

– Trenger litt hjelp fra de som kan, skriver Meek i innlegget.



Overfor God kveld Norge utviser han takknemlighet overfor de mange som allerede har bidratt i innsamlingen.

– Det har vært utrolig viktig og sterkt å se så mange som bidrar til at dette skal bli best mulig i en vanskelig situasjon. Det setter alle enormt stor pris på, sier han.

Nå håper han bare på at Andriane skal bli frisk.

– Jeg ønsker Andriane alt godt, og jeg håper hun blir frisk så gutten min kan ha en god og sterk mamma i oppveksten sin. Å ha en mamma er akkurat det samme som å ha en pappa, bare litt bedre, sier han.