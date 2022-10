Sam Smith kommer til Norge

Den britiske artisten Sam Smith (30) står bak en rekke hitlåter - deriblant «Stay With Me», «Money On My Mind» og «Promises». Hens nye låt «Unholy» går nå sin seiersgang på plattformen TikTok, og gir fansen en liten smakebit fra det nye albumet «Gloria» som kommer i 2023.

Nå kommer hen til Norge, skriver All Things Live i en pressemelding fredag.

30-åringen har solgt mer enn 20 millioner album på verdensbasis, og toppet blant annet hitlistene i Storbritannia og USA med debutalbumet «In the Lonely Hour» i 2014. Det nevnte albumet ble også et av årets mestselgende album verden over.

Etter flere års turnépause, kommer Sam Smith endelig tilbake til Norge, og går på scenen i Oslo Spektrum den 6. mai 2023.

Med seg som support har hen artisten Cat Burns som slo gjennom med sine TikTok-opptredener under pandemien, og med over 50 millioner visninger ble stjerne over natten.

I 2020 gjestet hen Skavlan og snakket om sitt ikke-binære forhold til egen kropp.

– Jeg har alltid følt et ubehag knyttet til mitt kjønn. Jeg har alltid følt det ukomfortabelt å bli kalt en mann eller bli snakket til som en mann. Det er noe jeg alltid har slitt med, fortalte Smith på talkshowet.