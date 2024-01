«Saltburn»-stjerne: Stod i fare for å miste armen

ARR: Barry Keoghan forteller om dramatisk hendelse før filminnspilling, som førte til dette arret på armen hans. Foto: (Amazon Prime Video via AP).

Barry Keoghan (31) er et av Hollywoods «nye» stjerneskudd. Selv om han har drevet med film i 13 år, har ikke den irske skuespilleren slått gjennom for fullt før han spilte i filmen «The Killing of a Sacred Deer» i 2017.

Siden har han spilt i storfilmer som «Dunkirk», «The Banshees of Inisherin» og «Eternals». Nå er han aktuell som «Oliver Quick» i thrillerfilmen «Saltburn» sammen med Jacob Elordi (26).

I fare for amputasjon

I et coverintervju med herremagasinet GQ, snakker Keoghan blant annet om sønnen og starten på karrieren, men også at tiden før innspillingen av «The Banshees of Inisherin» ble svært dramatisk.

Kort tid før innspillingen satt i gang fikk Keoghan «nekrotiserende fasciitt», en kjøttetende bakterie som angriper huden. En av fem tilfeller er dødelige.

– Amputasjon var på bordet, forteller skuespilleren til GQ.

Han husker å ha spurt legene om han kom til å dø. «Vi vet ikke», svarte de.

– Han bare ristet det av seg

Martin McDonagh, regissøren bak «The Banshees of Inisherin», dro for å besøke skuespilleren på sykehus fire dager før innspilling startet.

– Jeg vet ikke om han var på mye medisiner, men han så ut til å bare riste det av seg. Han sa «Det kommer til å gå fint. Vi ses på torsdag», forteller McDonagh til magasinet.

SYKEBESØK: Martin McDonagh besøkte Keoghan på sykehuset Foto: Manuele Mangiarotti / ipa-agency

Keoghan forteller om motiverende ord han fikk fra McDonagh; «Husk dette når du er nominert til en Oscar».

Det skulle vise seg å bli sant. I 2022 ble Keoghan nominert for rollen sin i filmen «The Banshees of Inisherin».

31-åringen kom seg helskinnet gjennom infeksjonen, og fikk beholde armen. Nå sitter han igjen med et slangelignende arr på armen som en suvenir.