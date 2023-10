Saksøkt for seksuell trakassering

Jason Derulo er saksøkt av en ung artist etter påstander om at han krevde sex i bytte mot platekontrakt.

RnB-artisten Jason Derulo (33) er aktuell med sitt Norgesbesøk i Oslo Spektrum den 23. februar 2024.

Men nå er sangeren bak låter som «Wiggle» og «Whatcha Say» saksøkt av en ung artist, etter påstander om at han krevde sex i bytte mot platekontrakt.

Det melder NBC news og New York Post.

Seksuelt trakassert

Artisten som retter søksmål mot Derulo er den 25 år gamle artisten Emaza Gibson.

Sangerinnen hevder at Jason Derulo lovet henne en platekontrakt, men deretter presset henne for sex i bytte mot at karrieren hennes gikk videre.

«Jeg er på dette punktet i livet mitt akkurat nå, det er veldig hjerteskjærende», sa Gibson til NBC News onsdag.

Ifølge søksmålet, som er levert til Los Angeles County Superior Court, tok Derulo kontakt med Gibson for å signere henne hans plateselskap, Future History og Atlantic Records etter at hun flyttet til Los Angeles i 2008 for å satse på en musikkarriere.



Sånn skal koblingen mellom de to ha startet.

Droppet avtalen

25-åringen begynte derfor å jobbe med Derulo for å lage musikk og i løpet av denne tiden, skal Derulo ha invitert henne for å ta noen drinker og middag i en salong som kun var for medlemmer, hevder Gibson.

Hun skal til slutt ha gått med på å ta en drink med Derulo i studioet og skal ha fått «upassende store mengder alkohol».

Det skal også ha skjedd uønske seksuell oppmerksomhet fra Derulo ved flere anledninger, der han har krevd sex i bytte mot platekontrakten.

I søksmålet hevdes det at Derulo til slutt droppet avtalen hennes, etter at hun avviste hans seksuelle tilnærmelser.

Både plateselskapet Atlantic Records og Jason Derulo er blitt kontaktet for en kommentar, men har foreløpig ikke svart på henvendelsene, skriver NBC news og New York Post.

250 millioner singler

Den prisbelønnede sangeren og låtskriveren har opparbeidet seg en nettoverdi på over 100 millioner dollar.

I tillegg til det har han solgt mer enn 250 millioner singler og oppnådd 15 platinasingler.

Derulo er også stor på TikTok, hvor han for tiden er den fjerde mest fulgte mannen og har den 11. største kontoen totalt. Her har også flere av hans største hits utmerket seg som for eksempel låten «Savage Love», som i 2020 nådde førsteplass på Billboards Hot 100.