Safari Shabani: – Ble overfalt fordi jeg hadde neglelakk og øredobber

GOD KVELD NORGE (TV 2): Safari Shabani (24) forteller at han ble overfalt på åpen gate natt til søndag. Nå er saken under etterforskning.

«71 grader nord - team»-profilen skal ha blitt angrepet da han var på vei hjem fra en bursdagsfeiring i helgen.

– Jeg hadde kjøpt meg en kaffe og sto og ventet på bussen. Plutselig ble jeg angrepet helt ut av det blå. De angrep meg fordi jeg hadde på meg neglelakk og øredobber, forteller han til God kveld Norge.

24-åringen reagerte med sjokk, og kunne ikke forstå hva som var i ferd med å skje.

– Jeg forsto ikke helt hvor seriøst det var, før de slo meg ned i bakken, sier han.

Én ble til seks

Personen som først tok kontakt med Shabani, skal ha stilt spørsmål ved hvorfor han brukte øredobber og neglelakk. Dette gjorde han gjentatte ganger, forteller YouTuberen.

– Han ble mer og mer aggressiv. Jeg prøvde å ha en samtale, og jeg svarte at jeg bruker neglelakk fordi jeg synes det er fint. Da kommer det en kompis av han som også blir med, forteller han, og fortsetter:

– De begynner å dytte borti meg, og det kommer en tredje person som legger meg i bakken og låser hodet mitt under armen. Så får jeg et par slag, før jeg klarer å reise meg og prøver å forsvare meg.

Gjengen som gikk til angrep, ble stadig større.

– Det startet med én person, så ble de gradvis flere og flere. Til slutt var det seks personer som var etter meg.

– I sjokk

YouTuberen forteller at han gikk i en sjokktilstand.

– Jeg var helt i sjokk og klarte ikke helt å forstå om dette faktisk skjedde, eller om det var en vond drøm, sier Shabani.

– Jeg tenkte at jeg måtte forsvare meg. Jeg vil ikke slåss, og det er noe jeg har sagt til meg selv helt siden jeg kom til Norge for snart ti år siden, at det skal jeg aldri gjøre uansett hva som skjer. Derfor prøvde jeg bare å skremme dem, samtidig som jeg prøvde å komme meg unna, forklarer han.

Videre forteller Shabani at han fikk tak i en kost som han knakk i to. Den brukte han til å skremme gjengen med.

– Da de kom nærmere, latet jeg som at jeg skulle slå dem med den, slik at de holdt seg unna.

Politiet etterforsker saken

Etter å ha kjempet mot guttegjengen alene, dukket en kompis av Shabani opp.

– Han var på vei hjem med kjæresten sin og ser meg på veien. Kompisen min forstår hva som skjer og prøver å stoppe det. Da fikk han selv to slag. Den ene begynte å slåss med kompisen min og resten av gjengen løp etter meg.

Etter at TV-profilen hadde klart å løpe fra gjengen og skulle til å hjelpe kompisen, kom politiet.

Shabani forteller at saken er politianmeldt.

God kveld Norge har vært i kontakt med politiet og fått bekreftet at hendelsen Shabani beskrev nå er under etterforskning.

– Vi kan bekrefte at politiet etterforsker en voldshendelse som skal ha skjedd ved Youngstorget i Oslo natt til søndag 20. november. Politiet har selv opprettet anmeldelse i saken, og den er kodet som en grov kroppskrenkelse, sier politiadvokat Anders Lafton Briskodden til God kveld Norge via e-post.

Politiadvokaten opplyser at de for øyeblikket ikke kan komme med mer informasjon om involverte parter eller videre etterforskningsskritt, ettersom etterforskningen nå er i en tidlig fase.

Tenker mye på hendelsen

I etterkant av hendelsen har Shabani tenkt mye på det som skjedde.

– Jeg tenker mye på ulike ting som kunne ha skjedd, og jeg klarer ikke å legge det fra meg. Jeg har problemer med å konsentrere meg om jobb, og uansett hvor mye jeg prøver å legge det fra meg, så klarer jeg det ikke.

– Jeg tenker mye på hvordan dette kan skje, og hvorfor vi lever i en verden hvor sånt skjer.

Han forteller at han også kjenner på smerter i rygg og nakke.

Rørt av kommentarfeltet

Etter at Shabani forklarte hva han opplevde natt til søndag, har meldingene og kommentarene strømmet inn.

– Det er mange som har tatt kontakt, og jeg har lest mange av kommentarene. Jeg merker at det er vanskelig å lese dem, fordi jeg blir veldig rørt, sier han til God kveld Norge.

Tirsdag ettermiddag delte profilen et innlegg på sin Instagram hvor han forklarer hendelsen som skal ha oppstått til sine følgere.

– Jeg tenkte på at jeg kanskje burde si noe, slik at folk kan forstå at disse tingene skjer, selv om vi bor i Norge, som er trygt og fritt, så har vi fortsatt en lang vei å gå, sier Shabani.

Shabani er kjent fra YouTube-serien «Safari på Safari», hvor han har reist Norge rundt. Han har også vært å se som reporter i «Senkveld».

Tidligere i år var han også aktuell med «71 grader nord - team», hvor han konkurrerte i par med Victoria Tolaas kjent fra «Norges tøffeste».