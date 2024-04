Sacha Baron Cohen skiller seg

Skuespillerne Sacha Baron Cohen (52) og Isla Fisher (48) annonserte fredag at de skilles.

Det gjorde Cohen i Instagrams historiefunksjon.

– Etter en lang tenniskamp som varte i over tjue år, legger vi endelig ned racketene våre. I 2023 søkte vi i fellesskap om å avslutte ekteskapet vårt, skriver han innledningsvis.

Sammen har paret tre barn, og de ga hverandre sitt «ja» i 2010.

SKILLES: Paret søkte om skilsmisse i 2023. Foto: Skjermdump / Instagram

Cohen er kanskje mest kjent for sine roller som «Borat» og «Ali G». Fisher har medvirket i en rekke filmer og serier, blant annet «Confessions of a Shopaholic» og dramaserien «Home And Away».

I slutten av mars ble det kjent at Cohen ville bli omtalt som «en massiv drittsekk» i Rebel Wilson (44) nye selvbiografi.

– Nå prøver drittsekken å true meg. Han har ansatt en krise-PR-sjef og advokater. Han prøver å stoppe pressen om min nye bok. Men boken VIL komme ut, og dere vil alle få vite sannheten, uttalte hun på Instagram.

Ifølge The Guardian og Variety har Wilson tidligere snakket ut om hvordan Cohen maste på henne om å spille nakenscenene i «Grimsby», men til slutt ga seg og hyrte inn en kropps-dobbeltgjenger.

– Selv om vi forstår viktigheten av å si ifra, blir disse beviselig falske påstandene direkte motsagt av omfattende detaljerte bevis, uttalte en PR-person for Cohen.