Så mye har Margot Robbie tjent på «Barbie»

PRODUSENT OG HOVEDROLLE: Ikke nok med at Margot Robbie har hovedrollen i Barbie, hun er også produsent for filmen. Foto: MICHAEL TRAN

Stjernen har tjent et svimlende høyt beløp for rollen i «Barbie».

Det har ikke vært tvil om at «Barbie»-filmen har vært en av sommerens store snakkiser.

Hovedrollen i storfilmen ble kapret av Margot Robbie (33). Nå får den australske skuespillerinnen belønnet for arbeidet.

Ifølge Variety har Robbie tjent omtrent 50 millioner dollar på filmen.

Det har blitt solgt en haug av billetter, noe som har resultert at filmens involverte har tjent godt på suksessen.

SUKSESS: Margot Robbie har gjort stor suksess med «Barbie». Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

I USA har det blitt solgt billetter for 526,3 millioner dollar og i resten av verden for 657,6 millioner dollar. Det betyr at filmen har solgt billetter for totalt 1,18 milliarder dollar globalt. «Barbie» ligger an til å bli en av de største storfilmene i filmhistorien.

I tillegg til å spille «Barbie» selv, produserte Robbie filmen gjennom produksjonsselskapet sitt, LuckyChap Entertainment.

Selskapet grunnla hun i 2014 sammen med mannen, Tom Ackerley og vennene Josey McNamara og Sophia Kerr. Selskapets mål har vært å fortelle kvinners historier på skjermen og støtte kvinnelige skapere bak kulissene.

Robbies produksjonsselskap står bak filmprosjekter som den Oscar-vinnende «Promising Young Woman», superheltoppfølgeren «Birds of Prey» og Netflix-serien «Maid».