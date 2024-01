– Så full av adrenalin at jeg ikke kjente smerten

– Det hele var bare svart. Da jeg våknet, lå jeg på andre siden av veien, forteller Johannes Uthaug (24) til God kveld Norge.



24-åringen er bedre kjent som «Snusleppa» på Tiktok, der han har over 172.000 trofaste følgere.

Mandag kveld delte Uthaug en video til følgerne sine, hvor han grafisk og visuelt forteller om ulykken han var involvert i på ferie i India.

– Jeg kunne ha dødd, sier han til God kveld Norge.



@snusleppa Ta vare på de rundt dere. Vet aldri når livet snur brått❤️ ♬ original sound - Snusleppa

Alvorlig ulykke

Uthaug har de siste ukene vært på reise i Asia, og befant seg i Goa, vest i India, da ulykken inntraff.



– Jeg hadde vært ute på en middag med noen jeg ble kjent med, og skulle bare tilbake til hostellet der jeg bodde.



Til God kveld Norge forteller 24-åringen at det sto en scooter-taxi utenfor restauranten som tilbydde han skyss hjem.

– Da vi kjørte, så jeg plutselig at det kom en bikkje i veien, og i neste sekund våknet jeg opp på bakken, på andre siden av veien.

Sjåføren som Uthaug satt på med skal angivelig ha kollidert med en annen trafikant i motsatt kjøreretning.



– Da jeg våknet, var jeg jo full av adrenalin, så jeg klarte ikke å kjenne smerten, men øyet mitt var helt klistret igjen - så da skjønte jeg at noe var galt, forteller han.



Heldigvis hadde 24-åringen på seg hjelm og forteller at det trolig er den eneste grunnen til at han i dag er i live:

– Hadde jeg ikke hatt på hjelm, så hadde jeg nok ikke vært her i dag.

SÅ IKKE PÅ DET ENE ØYET: Slik så han ut etter ulykken. Foto: Privat

Ble kjørt til tre ulike sykehus

24-åringen forteller at politiet var raskt på stedet, og at han deretter ble kjørt til nærmeste sykehus.

– Der tok de noen prøver av meg, før jeg fikk beskjed om at jeg måtte videre til et annet sykehus.

– Der fikk jeg smertestillende, og ble så kjørt til et nytt sykehus hvor de påviste en fraktur i kjeven.

FULL AV BLOD: Uthaug var dekker av blod etter ulykken. Foto: Privat

24-åringen ble kjørt til tre ulike sykehus, før han ble kjørt tilbake til hostellet og beskriver det hele som urovekkende:

– Jeg fikk generelt veldig lite informasjon til å ha vært innom tre ulike sykehus.

– Alt jeg fikk med var et dårlig røntgenbilde og et håndskrevet papir som det var helt uforståelig å se hva som sto på.

JOURNALEN: Dette arket var det han fikk med seg fra ett av sykehusene han besøkte. Legg merke til detaljen om at han er russisk- Foto: Privat

– Manges store frykt er jo nettopp å have på sykehus i utlandet. Hvordan vil du oppsummere din opplevelse?



– India er jo kjent for å ha de beste legene, men de tre sykehusene jeg var innom er det verste jeg har opplevd av sykehus. Det var så dårlig kommunikasjon og jeg fikk nesten ikke vite noen ting.

– Det var faktisk helt jævlig, legger han til.

Husk reiseforsikring

Et knapt døgn senere, sitter Uthaug på flyet på vei tilbake til Norge.

– Planen var jo egentlig å reise videre til Brunei og Kambodsja for et praktikantopphold, forteller han trist.

TURGLAD: Johannes Uthaug hadde store planer for videre feriering. Foto: Privat

24-åringen legger til hvor viktig det er med reiseforsikring på tur og at han følte seg trygg på Gjensidige etter at ulykken inntraff:

– De har vært så på ballen. Forsikringsselskapet tok kontakt med meg med en gang, og koblet på en indisk kontakt som anbefalte meg en klinikk i India.

– Anbefaler alle å ha reiseforsking, understreker han.



Rett på sykehuset i Norge

I dag er han hjemme igjen i Gjerdrum, og etter noen lange og smertefulle timer på reise, bar det rett til sykehuset.



– På Ahus fant de ut at det er brudd i kinnbeinet, brudd i kjeven, og brudd bak i øyehulen.

FLERE BRUDD: På sykehuset i Oslo ble det påvist flere brudd. Foto: Privat

Han forteller til God kveld Norge at han på mandag skal tilbake etter at hevelsen er gått ned, for å avklare en mulig operasjon.

– Hva ønsker du få frem med saken din?



– At livet er skjørt.

– Jeg hadde hatt en diskusjon med kjæresten min samme dag, så dersom dette hadde vært slutten, så hadde det vært det siste hun hadde hørt fra meg, forteller han og legger til:

– Dette satt en skikkelig støkk i meg og en skikkelig wake up call. Vi er ingen udødelige, avslutter han.