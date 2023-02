S Club 7 gjør comeback

Den britiske popgruppen S Club 7 ble berømte på slutten av 1990-tallet. Gjengen hadde hits som «Never Had a Dream Come True».

Nå annonserer gruppen at de skal gjenforenes for en comeback- turné. Dette gjør gjengen for å markere gruppas 25-års jubileum.

Det melder BBC.

– Vil bringe glede og positivitet

Alle de syv originale medlemmene, inkludert Rachel Stevens, skal ut på turné igjen sammen for første gang siden 2015. Stevens sa i intervju med BBC at det er fantastisk å få muligheten til å bringe den positive musikken tilbake.

– Vi ønsker bare å komme opp på scenen og bringe litt glede og positivitet i verden akkurat nå, sa sangeren i intervjuet.

Det var på mandag at gruppen annonserte comebacket. I en uttalelse sa gruppen at vennskap og musikk har alltid vært kjernen i gruppa.

– Etter åtte år føles det fantastisk å kunngjøre at vi gjenforenes og opptrer sammen igjen, sto det i uttalelsen fra mandag.

– Vi kan ikke engang tro at det har gått så lang tid.

Lørdag ettermiddag ble en Instagram-konto opprettet for å promotere den nye turneen. Siden helgen har gruppen delt en rekke bilder og videoer fra de siste 25 årene.

– Gledelig valentinsdag til alle våre fantastiske fans. Tusen takk for all støtte de siste 25 årene, skriver popgruppa på deres offisielle Instagram-konto.

Britisk turné

Den norske fansen må imidlertid reise for å få med seg comebacket.

S Club 7 skal nemlig kun opptre i England og Irland.

BBC skriver at turneen starter i Liverpool, og fortsetter til byer som Dublin, Glasgow og Newcastle. Showet avsluttes i London O2 Arena, den 28. oktober.