Rystet under konsert: Fan skal ha kastet menneskelige levninger på scenen

KONSERT I LONDON: Under en konsert opplevde Pink at en fan kastet noe utenom det vanlige på scenen. Foto: James Manning /Pa photos

På lørdag forrige uke opptrådte artisten Alecia Beth Moore, bedre kjent som Pink (43) på BST Hyde Park-festivalen.

Flere av fansen skal ifølge Sky News ha kastet gaver på scenen til henne, men én av disse utløste en spesiell reaksjon.

Artisten skal nemlig ha blitt lamslått etter at en fan kastet det som tilsynelatende var morens aske på scenen i London.

TURNERER: Pink er for tiden på Europa-turné. I London var det Gwen Stefani som var oppvarmer. Foto: James Manning /Pa photos

«Er dette moren din?»

I en video fra konserten kan man se artisten plukke opp en pose på scenen.

Pink is left confused after a fan throws their mother’s ashes on stage. pic.twitter.com/g7AQ9kUH77 — Pop Base (@PopBase) June 27, 2023

«Er dette moren din?», spør Pink mens hun fremfører sangen «Just Like A Pill», før hun fortsetter:

«Jeg vet ikke hva jeg skal føle om dette», for og så legge posen forsiktig tilbake på scenegulvet og fullfører resten av sangen.

Foranledningen fremkommer ikke i videoen, og Pink har foreløpig ikke kommentert hendelsen ytterligere.

Trenden må stoppes

Posen har skapt overskrifter i britiske og amerikanske medier, og har blitt flittig kommentert på Twitter.

«Forvirrende», mener enkelte, mens mange bruker muligheten til å poengtere at den siste tiden har flere artister opplevd å bli utsatt for uvanlige hendelser.

Forrige uke kom en publikummer opp på scenen under Ava Max sin konsert. Artisten hevder at personen fiket henne svært hardt i ansiktet, og skrev at vedkommende ikke var velkommen på fremtidige konserter.

Artistene Bebe Rexha og Ava Max. Foto: Vianney Le Caer/AP Frazer Harrison/AFP

Det skjedde under ett døgn etter at Bebe Rexha ble skadet. En person er siktet etter å ha kastet en mobil som traff ansiktet hennes og førte til at hun måtte sy sting over øyet.

«Å kaste ting på artister burde ikke bli en trend», slår en Twitter-bruker fast etter å ha sett Pink-videoen.



«Jeg får lyst til å si takk gud for at det ikke er en telefon som blir kastet på henne», kommenterer en annen.