Russell Brand ut mot kroningen: – For dumme til å forstå

Det britiske kongeparet ble i dag kronet under en høytidelig seremoni i kirken Westminster Abbey i hjertet av London.



I en episode av podkasten «Stay Free with Rusell Brand» deler komikeren, Russell Brand, sine tanker om kroningen av kong Charles og dronning Camilla.

47-åringen hevder blant annet at dronning Elizabeth IIs død i fjor signaliserte tiden for en «radikal vurdering og gjennomgang» av hvorvidt England trenger et monarki eller ikke. Det skriver Independent.

– La oss innse det, dronning Elizabeth IIs død betyr at det er på tide for en radikal vurdering og gjennomgang av hvorvidt vi trenger et monarki eller ikke. Og svaret på det er nei, det gjør vi ikke. For hva er egentlig et monarki?

KRONET: I dag ble det britiske kongeparet kronet til konge og dronning. Foto: POOL

– Villige til å tåle dyre seremonier



Deretter snakket komikeren om en artikkel som rapporterte at den offentlige støtten til monarkiet er på et historisk lavt nivå.



– Folk er faktisk over det, men du vil ikke høre mye snakk om det. Alt utstyr, festligheter og seremonier er for å distrahere deg fra det bisarre faktum at du på en måte tilber en vanlig familie - bortsett fra det faktum at de har en ekstraordinær mengde rikdom, sier han videre.



SBrand slår også hardt ned på britisk offentlighet og mener de er «forbanna dumme» som «holder ut» kroningen av kong Charles.

– Hele sensuren er underskrevet ideen om at vi er for dumme til å forstå noe som helst. Og kanskje til en viss grad er vi det. Fordi vi er villige til å tåle dyre seremonier for å salve flere kongelige, sier han i podkast-episoden.



– Utdatert

Videre hånet den britiske komikeren et segment på Sky News, hvor det var snakk om en sjokoladefigur av Charles i naturlig størrelse.

– Det som er med kongelige er at de må kontrollere fortellingen nøye. De må dyrke en idé og et bilde som gjør det akseptabelt å ha noe så utdatert i sentrum av et samfunn.

– De må kontinuerlig distrahere folk om ikke bare at institusjonen i seg selv er mot deres interesser – på grunn av konsentrasjonen av rikdom – men det den representerer systemisk er mot deres interesse: ulik hierarkiske strukturer.