RuPaul trekker seg om programleder

SLUTT: Etter tre sesonger som programleder for «Rupaul's Drag Race: Down Under», takker RuPaul for seg. Foto: Ashley Landis

Drag Race-fan og komiker Magnus Devold er ikke overrasket over nyheten.

Gjennom 35 sesonger har RuPaul Charles (63) vært programleder for flere forskjellige versjoner av Drag Race-universet.

Mandag kom nyheten om at Charles ikke blir å se i den fjerde sesongen av «RuPaul's Drag Race: Down Under».

Det er nemlig meddommer Michelle Visage som overtar stafettpinnen og blir seriens ansikt.

Det skriver Gay Times.



TAR OVER: Michelle Visage har vært RuPauls høyre hånd i TV-seriene siden 2011, nå tar hun over for «Drag Race: Down Under». Foto: Ashley Landis

– Det har vært en stor ære å bringe Drag Race til Oseania, forteller Charles til Entertainment Weekly.

– Jeg gleder meg til å se « Down Under» fortsette å blomstre under den utrolige Michelle Visage.

Til tross for at Charles ikke blir å se dommerpanelet, vil verdens mest kjente dragartist fortsatt jobbe bak kulissene som utøvende produsent av serien.



På Instagram bekrefter Visage nyheten, og takker Charles for å ha betrodd henne til å ta over et av hans «elskede show»

– Fargen, humoren og skandaløsheten til «Down Under drag» har en spesiell plass i hjertet mitt, skriver Visage.

– Jeg er klar til å gjøre alt i min makt for å oppmuntre disse vakre dronningene til å tro på seg selv og la deres indre lys skinne gjennom.

Visage har vært å se som fast meddommer i «Drag Race»-universet siden tredje sesong av «RuPaul's Drag Race» i 2011.

I samme slengen ble det også bekreftet at Rhys Nicholsen fortsetter som meddommer i «Drag Race: Down Under», sammen med kjente drag queens og kjendisgjestedommere.

FEMTEN: RuPaul fotografert sammen med deltakerne av RuPaul's Drag Race sesong 15. Foto: FRAZER HARRISON

Flere Drag Race fans har den siste tiden spekulert i om Charles nettopp kommer til å trekke seg som programleder i de forskjellige «Drag race»-seriene.

Det har også vært mye snakk på sosiale medier om hvilke Drag race-dronninger fansen vil se som programleder, om Charles faktisk trekker seg.



Navn som Bianca Del Rio, Sasha Colby, Bob The Drag Queen, Asia O'Hara, Peppermint, Raven og Jinkx Monsoon går igjen blant fansens ønsker.

Ikke overrasket

Komiker Magnus Devold (37) er selverklært Drag Race-fan og har tidligere snakket om hans enorme kjærlighet for programmet.

Devold er ikke overrasket gårsdagens nyhet.

– Han er jo over 60 år og lager vel 5–6 ulike sesonger med «Drag Race» i året, så det er vel naturlig at han etter hvert måtte trappe litt ned. Og kanskje naturlig at han starter med det som er lengst unna og muligens færrest seere, skriver Devold i en melding til God kveld Norge.

FAN: Komiker Magnus Devold er stor fan av «RuPaul's Drag Race». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Likevel tror han at Charles blir å fortsette som programleder for Drag Race USA i noen år til.

– Programmet blir jo større for hvert år føles det som.

Som nevnt har fansen spekulert i hvem som eventuelt kommer til å erstatte Charles, om han sier fra seg programlederrollen.

Devold på sin side har derimot ingen klar favoritt over hvem han heller skulle sett i Charles' rolle.

– Jeg har ingen soleklar førstekandidat til hvem som bør ta over. Jeg hadde ikke blitt sjokkert om det ble Raven, siden de har jobbet så tett. Det blir spennende å se den dagen det skjer, avslutter han.

– Kjerringa er jo tross alt 63 år

Kai Thomas Larsen, bedre kjent som en av Norges største dragartister Skrellex, er i likhet med Devold ikke særlig overrasket over nyheten.

– Denne har vi sett komme og ryktene om at hun skal roe ned har surret lenge. Kjerringa er jo tross alt 63 år. At hun trekker seg fra «Down Under» er nok bare et steg på veien til en pensjonisttilværelse som kun produsent av showet, skriver Skrellex.

– I mine øyne er valget soleklart, det er ingen andre enn Bianca del Rio i mine øyne. Da får vi masse humor og det er også en av de mest vellykket queensa showet har produsert.



DRAG: Skrellex er blant Norges mest omtalte dragartister, her fotografert da hun deltok i Melodi Grand Prix i 2023. Foto: Ulrik Kramer/NRK

Også Marius Hagen, eller dragartist Pamela The Pam nevner Bianca Del Rio som en soleklar favoritt til å ta over programlederrollen.

– Selv om botoxen gjør en god jobb så begynner RuPaul å dra på årene. Det er mye bedre at hun gir stafettpinnen videre på andre versjoner av Drag Race enn å slite seg ut så det ikke blir mer av «Drag Race US», skriver Hagen i en melding til God kveld Norge.

Hagen forteller at han heier på Visage i rollen som programleder for Down Under, og trekker frem Drag Queens som Bianca Del Rio eller Jinkx Monsoon om Charles trekker seg fra Drag Race USA.

DRONNING: Marius Hagen, eller som dragqueen Pamela The Pam. Foto: Privat

Drag Race Norge?

Både Hagen og Larsen håper at en norsk versjon av Drag Race kommer til å skje, men at det fortsatt kan se ut til å være en god stund til.

– Jeg vet det har vært snakket om, men jeg frykter norske kanaler er for feige til å satse på drag. Det har hatt stor vekst i Norge og jeg tror en norsk versjon kunne blitt RÅBRA!

– Jeg hadde 100 % vært med! Om jeg ville vært i panelet eller deltatt er jeg faktisk litt usikker på, men uansett med, forteller Hagen.

– Når det kommer til Drag Race Norge ser jeg ikke for meg at det vil skje med det første. Miljøet er fortsatt litt lite og både «Drags» og «Drag Me Out» ble jo tatt av etter kun en sesong, skriver Larsen og fortsetter;

– I Sverige som er dobbelt så stort som oss ble det også kun med en sesong av «Drag Race Sverige», så jeg tror per i dag det er vanskelig å se for seg. Men drømmen er så klart å kunne lede dragrace Norge selv, avslutter han.