Roses for åpenheten: – Veldig stolt

HYLLES: Sophie Elise hylles for åpenheten rundt at hun den siste tiden har slitt med avhengighet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Denne uken annonserte Sophie Elise Isachsen (27) og Fetisha Williams (28) at de skulle lansere egen podkast i NRK Radio.

I podkastens første episode deler Isachsen ærlig og åpent om avhengighet og pillemisbruk.

I etterkant av episoden er det flere som hyller åpenheten til 27-åringen.

Bidrar til at flere søker behandling

Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Thomas Clausen, roser Isachsen for åpenheten.

– Det at det snakkes om tilstander som kan være skambelagt, slik som ruslidelser ofte er, er fint. Det kan bidra til at flere søker seg til behandling for tilsvarende problemer, sier han.

Videre forteller Clausen at for de fleste ruslidelser er under halvparten av de med behov for behandling, faktisk i behandling.

– Åpenhet om ruslidelser er bra, og det at noen forteller om gode erfaringer med å oppsøke behandling, kan bidra til at andre med tilsvarende problem, også søker seg til behandling.

– Bidrar til å redusere stigma

– Vi er positive til åpenhet og vet at personer som er kjent i offentligheten bidrar til å redusere stigma.

Det sier leder i organisasjonen, Rusfeltet, Jan Gunnar Skoftedalen.

Han tror Sophie Elises historie kan bidra til refleksjon om egen medisinbruk eller bruk av rusmidler.

– Det er en del personer som har et problemfylt bruk eller er avhengige av medikamenter foreskrevet av lege, uten å se seg selv som avhengig, forklarer han.

– Kan være dødelig

Isachsen forteller i podkasten, at hun havnet på sykehus, etter å ha tatt en større dose Xanax enn det kroppen tålte.

Xanax er et medikament mot panikkangst, ifølge Rusinfo.

– Jeg fikk nesten hjertestans på rehabilitering, og måtte akutt legges inn på sykehus. Der ble jeg værende en uke, forteller 27-åringen.

Lege og bekjent av Isachsen, Kaveh Rashidi, forteller at han er glad for at influenseren søkte hjelp.

VANLIG PROBLEM: Kjendislege, Kaveh Rashidi, forteller at medikamentet Sophie Elise tok for høy dose av, kan være dødelig. Foto: Jorunn Valle Nilsen

– Jeg er veldig stolt og glad for at Sophie har fått hjelp. Jeg er også imponert over at hun tør å dele det som faktisk er et veldig vanlig problem i samfunnet.

Videre informerer han om alvorligheten rundt bruken av slike legemidler.

Han forklarer at en enkeltdose av Alprazolam (Xanax) kan være dødelig, dersom dosen er høyere enn det man tåler.

– Grensen for toleranse er ulik fra person til person. Det er rapportert overdoserelaterte dødsfall, da gjerne i sammenheng med andre rusmidler eller alkohol. Så absolutt, dette er et potent og potensielt farlig medikament, sier han.

– Målet er å ikke bruke det

Rashidi forteller at det er umulig å sette en «trygg» grense for slike legemidler.

– Målet er å ikke bruke det i det hele tatt, men noen ganger kan det være medisinsk nødvendig i korte perioder. Da må legemidlet alltid skrives ut sammen med annen behandling og med en tydelig plan for nedtrapping.

Han opplyser at hjertestans er en sjelden bivirkning ved bruk av legemidlet.

– Man må likevel huske at for folk flest, som får ødelagt livene sine av medisiner i denne gruppen som heter benzodiazepiner, så er det skadelig på helt andre og veldig alvorlige måter.