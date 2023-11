Rørende møte for Taylor Swift

Sangeren ble introdusert for familien til 23-åringen som døde under hennes konsert denne måneden.

Ana Clara Benevides Machado (23) døde etter en Taylor Swift-konsert i Brasil denne måneden.

Ni dager etter det tragiske dødsfallet, møtte sangeren familien til den avdøde kvinnen.

Flere bilder har i ettertid blitt delt på sosiale medier. Her kan man se Swift avbildet sammen med familien som var iført T-skjorter med trykk av Ana Clara.

Møtet tok plass utenfor scenen på showet hennes i São Paulo, Brasil.

I sorg



Etter dødsfallet tok Swift til sosiale medier for å vise sin sorg.



– Jeg kan ikke tro at jeg skriver disse ordene, men det er med et knust hjerte jeg sier at vi mistet en fan tidligere i kveld før showet mitt. Jeg kan ikke engang fortelle deg hvor knust jeg er av dette, skrev stjernen på Instagram 17. november.

Faren til den døde kvinnen, Weiny Machado (53), har også uttalt seg:

– Jeg har mistet min eneste datter, en glad, intelligent jente. Jeg har ikke ord for å beskrive smerten min. Hun dro hjemmefra for å oppfylle en drøm og kom aldri tilbake.



Startet etterforskning

Dagen da den avdøde kvinnen befant seg på konserten, var det en pågående hetebølge i byen og fansen ble nektet å ta med vann inn i lokalet. Nå har politiet startet etterforskning av arrangøren, Time4Fun.

I en uttalelse hevder arrangøren at 23-åringen følte seg uvel og at hun fikk tilsyn av medisinsk personell umiddelbart.

Hun ble så overført til et sykehus i nærheten, men etter nesten en times akuttbehandling, døde den unge kvinnen.