Røper samarbeid etter Forræder

Evelina Moholt og Aslak Maurstad ble gode venner under innspillingen, og har nå samarbeidet på utsiden.

Vi ser dem for tiden i Forræder, hvor vi tidlig så at Evelina Moholt og Aslak Maurstad fant tonen. Maurstad husker godt sitt førsteinntrykk av Moholt.

– Jeg skrev det ned i boka! Vi møtes jo litt før spillet begynner, og da er det viktig å finne ut hva slags folk de er før de har fått en rolle tildelt, forklarer Maurstad, og fortsetter:

– Da skrev jeg på Evelina: «Prater veldig mye. Fort og mye», ler han.

Moholt hadde fulgt litt med på Maurstad fra før.

– Jeg syns han er en herlig karakter, jeg har fulgt han på Farmen og tenkte at han vil jeg bli bedre kjent med. Jeg syns vi klikka veldig godt med en gang, forklarer hun.

SIKRE: Begge to stolte blindt på at den andre ikke var forræder. Foto: Ola Thingstad

Stolte blindt

Maurstad skjønte tidlig at Moholt ikke var en forræder, da hun nærmest tok til tårene i første episode, fordi hun trodde hennes mot Kathrine hadde blitt «drept».

– Evelina hadde en utrolig genuin reaksjon, som jeg baserte hele min tilit til henne på. Ingen er en så god skuespiller. Hun var en av de jeg var mest trygg på, forteller han.

Moholt hadde også full tiltro til Maurstad.

– Han er så smart og sier så mye klokt. Alt han sier gir mening. Han er jo så taktisk, så jeg stolte blindt på Aslak, jeg ble så glad i han, sier hun i sofaen til God kveld Norge.

Gir ut låt

Før besøket hos Marte og Dennis gikk det et rykte om at de to nå har laget en låt sammen.

– Ja, det er ikke bare et rykte, det kan vi bekrefte, sier Maurstad.

De to fikk ideen inne på Forræder.

– Vi tenkte at det hadde vært kult å lage en låt som kan tolkes på to måter, så denne kan tolkes til å handle om hvordan det er å delta på Forræder og noe helt annet, forklarer han.

– Kjærlighet, utroskap og tilitsbrudd, skyter Moholt inn.

Låta har lansering 19. mai, og da får vi høre Maurstad rappe.

– Han er helt rå, han viser en helt annen side i den låta der, sier Moholt.

Dolket mamma i ryggen

Hun forklarer at det ble mye synging under ventingen på innspilling.

– Det er litt venting når man er på opptak, og når kameraene ikke er på så får vi ikke lov til å snakke spill. Så da ble det til at vi tok en trall her og der, vi er jo sammen med allsangdronninga - altså mamma. Victor Sotberg synger også, så da sto vi der og sang litt flerstemt.

– Da fant vi ut at stemmene våre klinger veldig godt sammen. Så vi bestemte oss for å gi ut en låt når vi kommer ut, sier Moholt.

Maurstad snakket med en produsent, dro hjem til familien Moholt og skrev tekst - og spilte Super Mario. Men hverken mamma Kathrine eller Sotberg fikk være med på låta.

– Vi dolket dem i ryggen, ler de to.

– Det var vi som sang mest, de andre var gjester, så det var tematisk riktig at det var vi to, sier Maurstad.

Låta skal hete «Sus», et ord som ofte blir brukt i Forræder og betyr at man er mistenkelig.