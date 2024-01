Røper personlig trøbbel under innspilling

Kit Harington (37) deler oppsiktsvekkende detaljer fra tiden hans som skuespiller i «Game of Thrones».

I den første episoden av den ennå ikke publiserte The Times-podkasten «The Hidden 20%» er Kit Harington, best kjent som karakteren Jon Snow i TV-serien «Game of Thrones» gjest.

I episoden forteller Harrington om psykiske problemer, allerede fra barndommen.

– Humørsvingningene kommer sjeldnere nå som jeg har jobbet med meg selv, men når det skjer kan jeg senke stemningen i et helt rom, sier han.

Som barn kunne han bevisst oppføre seg sånn for å få oppmerksomhet fra moren.

– Jeg hadde mye sosial angst.

I KARAKTER: Kit Harington og Emilia Clarke, også kjent som Jon Snow og Daenerys Targaryen. Foto: HBO

Alkoholproblem

Skuespilleren forteller at alkohol hjalp ham å fungere sosialt.

– Problemet var at det ikke bare hjalp sosialt. Det var ingenting jeg elsket mer enn å drikke alene.

– Det tok meg ut av meg selv, og ut av angsten umiddelbart.

Han forklarer videre at det å oppleve stillhet midt i en samtale, føltes grusomt.

– Det føltes som verdens ende. Det hadde samme effekt på meg som om noen skulle sagt at det var en atombombe på vei mot London.

Og da «Game of Thrones» ble et verdenskjent fenomen, slet han med tilværelsen.

Han forklarer at han fikk en dårlig vane, og tok seg selv i å følge med på hva som ble sagt om ham.

– Det er et farlig kaninhull å falle ned i.

Ble verre underveis

Å spille karakteren Jon Snow i åtte sesonger gjorde problemene verre.

– Folk behandlet meg som karakteren, som var en helt, men personlig følte jeg meg ikke sånn i det hele tatt.

– Det ledet til en form for psykiske arr. Jeg drakk mye, slet med avhengighet og alt det bringer med seg. Det var stikk motsatt av karakteren jeg spilte, som ikke klarte å fortelle en løgn.

Det kom ikke som noe sjokk på ham at han fikk et slags sammenbrudd etter at Sinnspillingen av den siste sesongen var ferdig.

Bunnpunktet kom da han spilte i teateroppsetningen «True West» mellom 2018 og 2019.

– Forskjellen på karakteren jeg spilte og den jeg egentlig er ble forkludret, og jeg visste ikke hvem jeg var lenger, egentlig. Jeg drakk kontinuerlig samtidig som jeg spilte en alkoholiker.

– Da var det på sitt verste, og jeg fortalte folk rundt meg hva som skjedde og tok grep.

Måtte på avrusning

– Jeg ankom rehabiliteringssenteret full, ble edru der og sa «faen ta dette, ikke dere folka i en ring. Nei takk».

Han forlot avrusningsklinikken for å prøve og håndtere problemene på egen hånd.

– Noe som etter fire år ikke funket.

Han prøvde derfor en ny klinikk.

– Jeg innså at livet mitt var avhengig av dette. Heldigvis var det riktig sted til riktig tid, og jeg klarte å smi et nytt liv derfra.

I tillegg til å få behandling for alkoholavhengigheten, ble han der diagnostisert med ADHD.

Harington beskriver hvordan han sliter med å gå inn i et travelt rom og fokusere på personen han er der med.

– Hodet mitt vil gå til alle andre ting i rommet samtidig.

Også når han leker med sønnen sin kjenner han på det.

– Hjernen min funker sånn at den vil videre til «det neste» hele tiden, ellers kommer verden til å bli ødelagt.