Røper oppsiktsvekkende detalj om seiersøyeblikket

JACKPOT: Squid Game-vinneren vant rekordstor pengesum. Foto: © 2023 Netflix, Inc.

«Squid Game: The Challenge»

Nylig ble det kjent hvem som gikk av med seieren i realityserien «Squid Game: The Challenge».

Realityserien baserer seg på den koreanske, fiktive dramaserien «Squid Game» hvor 455 deltakere kjemper for livet i kampen om 4,56 millioner dollar. Det tilsvarer over 44 millioner kroner.

Konsekvensene er riktignok betydelig mindre i realityserien, men premiepotten var den samme.

Til slutt var deltaker 287, som egentlig heter Mai Whelan (56), som til slutt trakk det lengste strået og vant den imponerende pengesummen.

Nå avslører hun i et eksklusivt intervju med The Independent at finalen ikke var akkurat slik man ser på skjermen.

Stein, saks, papir

I finalen sto det mellom Sam Lantz, Mai Whelan og Phill Cain. Lantz røk etter hvert ut og lekene ble avsluttet med at Whelan og Cain spilte noen omganger med stein, saks, papir.

FINALISTER: (F.v.) Phil Cain, Mai Whelan, Sam Lantz var finalister i Netflix-serien «Squid Game: The Challenge». Foto: Cr. Pete Dadds/Netflix © 2023

Den som vant runden fikk en sjanse til å velge en nøkkel som kunne åpne en safe. Inne i safen lå et kredittkort med premiepotten.

Etter flere forsøk, bryter Whelan ut i gråt når hun skjønner at det er hun som har vunnet.

Men, i intervjuet med den engelske nyhetsnettsiden røper hun at det faktisk tok hele 30 minutter å finne ut om hun virkelig hadde blitt millionær.

MILLIONÆR: Mai Whelan deltok på Netflix's «Squid Game: The Challenge» finalefest 6. desember. Foto: CJ Rivera / Invision / AP / NTB

Følte seg skyldig

Hun forteller at etter hun hadde satt riktig nøkkel inn i safen, trodde hun at hun ikke gjorde det hardt nok. Nøkkelen ble vridd, men døra åpnet seg ikke.

– Jeg tenkte: «Kanskje dette ikke er den rette nøkkelen». Så de måtte tilkalle en dommer og sikkerhet – det var en stor sak. Det tok omtrent 30 minutter å bekrefte at det var nøkkelen til å åpne safen, sier hun til The Independent.



Videre avslører hun at seiersreaksjonen som ble vist i serien, ikke var hennes genuine reaksjon. De måtte nemlig filme reaksjonen hennes på nytt.

KONFETTI: Det ble ikke spart på konfettien da Netflix annonserte Whelan som vinner av realityserien. Foto: Roy Rochlin

56-åringen innrømmer også at hun følte seg skyldig over å vinne den enorme pengepotten over motstanderen Cain, som angivelig lever fra lønnsslipp til lønnsslipp.

– Det var emosjonelt, fordi jeg har blitt veldig glad i Phill. Han er så ydmyk og så jordnær, og å spille med ham var som en fordel for meg. Jeg er eldre og ikke klokere, men jeg har opplevd livet mer enn han har, så den formelen – det var til min fordel.

– Og da jeg vant, følte jeg meg glad, men samtidig følte jeg meg skyldig, sier hun.