Røper nye detaljer: – Det blir helt, helt sykt

SESONG TO: Skuespiller Lea Myren røper detaljer om hva seerne kan forvente i andre sesong av «Kids in crime». Her fotografert på førpemieren av den norske filmen «Håndtering av udøde». Foto: Terje Pedersen

Første sesong av TV 2-serien «Kids in Crime» tok Norge med storm da den kom på TV-skjermen høsten 2022.

Siden den gang har den blitt tildelt både Nordisk Film og TV Fonds manuspris, og Seriekritikerprisen for beste drama. Under Gullruten fikk serien fagpris for beste regi av TV-drama, samt en nominasjon for beste drama.

Første sesong følger Kristian Repshus (24) i rollen som Tommy, Martin Øvrevik (27) som Pål, Jakob Oftebro (38) som Freddy Hælvette og Lea Myren (22) som Monica. De møter på utfordringer i det tøffe rus- og ungdomsmiljøet i Sarpsborg på begynnelsen av 2000-tallet.

I fjor kunne TV 2 avsløre at det blir enda en sesong av suksesserien, hvor «Monica og hennes historie vil få en sentral rolle».

– Blir helt, helt sykt

God kveld Norge møter Lea Myren på førpremieren til den norske filmen «Håndtering av udøde», hvor hun utdyper hvordan sesong to vil ta for seg Monica.

– Monica er jo i hovedfokus, og vi får mer innblikk i hennes historie og oppvekst. Også hennes blod, hvor kommer hun egentlig fra?, sier hun og fortsetter:

– Så snakker vi mye om taternes historie i Norge, og hvordan de ikke har hatt det så fett under den norske stat.

Myren røper også at serien er i pre-produksjon, noe hun beskriver som veldig spennende.



– Vi driver og caster større roller. Innspillingen begynner i midten av april. Vi gleder oss masse, det blir helt, helt sykt.



CREW: Skuespillere Lea Myren, Jakob Oftebro, Kristian Repshus og Martin Øvrevik, sammen med serieskaper Kenneth Karlstad Foto: Magnus Nokland / TV 2

Et felles mål

Myren innrømmer også at det å spille i rollen som Monica, som er tater i serien, kommer med en god dose press.

– Selvfølgelig er det masse press, men vi har gjort mye research og vi har pratet med mange i Taternes landsforening.

Ifølge Myren har hun og serieskaper Kenneth Karlstad en felles tanke om hva de prøver å formidle gjennom seriens historie.

– Vi har et felles mål - og det er å løfte frem denne historien, også de andre karakterenes historie. Så må vi fortsette å prate om psykisk helse hos unge, og rus. Det er kjempeviktig.

På spørsmål om hun vet noe om når sultne fans kan vente fortsettelsen på «Kids in Crime», svarer Myren følgende:

– Jeg vet ikke. Jeg skulle ønske jeg kunne si noe om det, men jeg vet ingenting.

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, sier følgende om den nye sesongen:

– Vi er snart klare for innspillingsstart for den andre sesongen av «Kids in crime», og det er for tidlig å røpe noen flere detaljer om den nye sesongen nå. Premieredato for «Kids in crime» sesong to er foreløpig ikke bestemt.