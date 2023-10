Røper gladnyhet

Tara Lipinski (41) tok kunstløp-verden med storm da hun som 15-åring ble tidenes yngste OL-vinner tilbake i 1998.



Fire år senere la hun skøytene på hylla og har de siste 20 årene gjort suksess på TV-skjermen, blant annet som sportskommentator.

Nå kan endelig Lipinski avsløre at hun venter sitt første barn.



Det melder Usmagazine.

– Et mareritt

Alt har likevel ikke vært rosenrødt i 41-åringens liv og de siste fem årene har vært spesielt tøffe.

Tidligere i år, røpte nemlig Lipinski at hun og ektemannen Todd Kapostasy har vært gjennom et langt mareritt.

– Livet mitt ble snudd på hodet og jeg ble fullstendig oppslukt av vår hjerteskjærende og ofte ødeleggende fertilitetsreise, skrev hun i et innlegg på Instagram.

Amerikaneren delte åpenhjertet om at hun ikke har klart å få barn, til tross for flere midler og utallige forsøk.

– Vi har tilsynelatende truffet alle mulige hindringer fra det øyeblikket vi startet denne prosessen i 2018. Siden den gang har jeg vært i narkose 24 ganger og tatt fire aborter, skrev hun den gang.

– Det har vært en ulidelig smertefull reise som har vært fylt med tap og håndtering av sorgen som følger med.

Men nå har lykken snudd for 41-åringen.

Hun kan endelig dele den gledelige nyheten om at hun venter sitt første barn via surrogat.

Delte på Instagram

Lipinski delte de spennende nyhetene på Instagram og dykket dypere inn i selve prosessen med ektemannen Todd Kapostasy i den nyeste episoden av deres «Unexpecting»-podkast.

«I episode 12 gjorde vi noen ganske store grep. Etter våre immuntestresultater bestemte vi oss for å ta et av våre egne biologiske, genetiske embryoer og gi det til et surrogat», skrev Lipinski via Instagram.

«Vi matchet med en himmelsendt surrogat og fikk endelig en positiv graviditetstest».

På Instagram-innlegget får følgerne innsikt i båndet hennes med parets surrogat, som delte søte tekstmeldinger om prosessen.

På torsdagens episode av podkasten deres deler paret også selve øyeblikket da de mottok FaceTime-anropet fra legen deres, som bekreftet at babyen hadde hjerteslag.

– Det var bare så surrealistisk. Jeg trodde det nesten ikke. Jeg bare hulket og hulket, delte Lipinski i episoden

Øyeblikket var en absolutt grunn til å feire for Lipinski og Kapostasy, som laget deres podkast nettopp for å hjelpe andre par som sliter med infertilitet.