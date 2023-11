Røper forlovelse

Popstjernen Charlotte Emma Aitchison (31), bedre kjent som Charli XCX, og indie-pop-trommeslageren George Daniel (33), kjent fra bandet «The 1975», kunne i dag røpe en gladnyhet.

De annonserte nemlig sin forlovelse med et søtt innlegg på Instagram.

Delte bilde av ringen

Tidligere i år ga Charli XCX ut singelen «Welcome to My Island» med sin forlovede George Daniel, der hun synger: «It was love at first sight from the moment we kissed. I want a white dress, countryside house, and children».

Nå ser det ut til at det både blir bryllupsklokker og hvit kjole i fremtiden for paret.

Ifølge People skal sangerinnen ha delt nyheten allerede på mandag, med et bilde av forlovelsesringen på sin private Instagramkonto.

I sitt første innlegg på sin private Instagram-konto, delte hun en uformell selfie, der hun holdt opp hånden sin og med en diamantring.

Charli XCX and The 1975’s George Daniel are engaged after 1 year of dating https://t.co/9O3awSbj4m pic.twitter.com/XGRvCqkryt — Page Six (@PageSix) November 28, 2023

Senere kunngjorde hun gladnyheten ved å dele flere bilder med forloveden på sin offentlige Instagram-konto tirsdag morgen.

I sin mer offisielle kunngjøring, delte artisten flere bilder av paret, et brett med te og en boks med en forlovelsesring, som tilsynelatende avslører hvordan George Daniel fridde.

RINGEN: I innlegget deler hun blant annet bilder av forlovelsesringen. Foto: Skjermdump / Instagram

– Feit mage med en baby i



Paret ble først koblet sammen i 2021, da de jobbet med singelen «Spinning».

Selv om det er uklart når parets partnerskap ble til romantikk, bekreftet 31-åringen forholdet ved å dele bilder av de to som ferierer sammen på Instagram i mai 2022.

Siden da har Charli XCX delt åpenhjertet opp om forholdet til sin forlovede og åpnet også om hvor «forelsket» hun er i et intervju i februar 2023 med Sydney Morning Herald:

«Jeg vil bli gift, jeg vil ha en stor, feit mage med en baby i. Jeg er bare så forelsket akkurat nå, og jeg tror jeg kommer til å bli en veldig varm mamma», sa hun til Sydney Morning Herald.