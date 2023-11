Røper flere gladnyheter

2024 ser ut til å bli et stort år for Jennifer Lopez. Nå røper hun endelig hvorfor.

Den amerikanske artisten og skuespillerinnen Jennifer Lopez (54) kickstarter 2024 med en rekke nyheter.

Ikke bare kommer artisten med ny singel og rykende ferskt album – Lopez skal atter en gang tre inn i skuespillerrollen, denne gangen i en film om hennes kjærlighetsliv med ektemannen Ben Affleck (51).

STJERNEPAR: Ben Affleck og Jennifer Lopez ble først sammen i 2002. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Niende album

Lopez kunngjorde i dag at hennes niende album «This Is Me … Now» slippes 16. februar 2024.

Det melder Us Magazine og Lopez selv på sin Instagram.

Utgivelsen markerer Lopez sitt første soloalbum siden hennes siste utgivelse «A. K. A» fra 2014.

Artisten kunne også røpe at albumets første singel «Can't Get Enough» vil treffe strømmetjenester allerede 10. januar.

Men 54-åringen byr på flere gladnyheter ovenfor fansen sin.

Røper ny film

Sangerinnen kunngjorde nemlig at «This Is Me … Now: The Film» kommer på Prime Video samme dag som hennes nye album slippes.

Filmen, regissert av Dave Meyers med Lopez selv i hovedrollen, lover å gi fansen et intimt innblikk i hennes personlige liv, som blant annet inneholder hennes høyprofilerte kjærlighetsliv med ektemannen, Ben Affleck (51).

I dag delte hun enda en teaser av filmen på sosiale medier.

«Når noen spurte meg hva jeg ville bli når jeg ble stor, var svaret mitt alltid: forelsket», innleder Lopez i klippet delt på sin Instagram.



Til tross for at Affleck er sparsom rundt detaljene om filmen på sine sosiale medier, er han selv listet opp på krediteringslisten.

Ny hyllest til mannen?

Det nye albumet «This Is Me … Now» er en oppfølger av «This Is Me … Then», et album Lopez dedikert til ektemannen helt tilbake i 2002.

Paret møttes først tidlig i 2002, og annonserte allerede sin forlovelse i november 2002.

De to gikk så hver til sitt i januar 2004 og stiftet familie med andre mennesker. Lopez giftet seg med Marc Anthony i 2004 og fødte tvillingene deres, Max og Emme, i 2008.

Affleck giftet seg i mellomtiden med Jennifer Garner i 2005. De tok imot døtrene Violet og Seraphina i 2005 og 2009, og sønnen Samuel i 2012.

Affleck og Garner avsluttet sitt 10 år lange ekteskap i 2015, fire år etter at Lopez og Anthony gikk fra hverandre.

I 2021 gjenopplivet Lopez og Affleck romantikken, noe som førte til deres andre forlovelse i april 2022, som endte i et bryllup i august 2022.