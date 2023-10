Røper ellevill marihuana-historie: – Kunne ikke se noe

– Bare for å kunne si at jeg har røyka med Snoop Dogg.

Den britiske superstjernen Ed Sheeran (32) gjestet denne uken podkasten «Conan O`Brien needs a friend», med sistnevnte som programleder.

I episoden forteller Sheeran om en konsert han hadde i Melbourne, hvor han sammen med Snoop Dogg (51) og Russell Crowe (59) røyket joints backstage.

NORGESVENN: Ed Sheeran kommer til Norge under neste års Stavern festival.

Sheeran forteller at han har blitt ganske nær venn med Russell Crowe gjennom årene, som igjen er veldig nær Snoop Dogg.

–Jeg røyker egentlig ikke i det hele tatt, men jeg var i garderoben og de tok joint etter joint etter joint. Jeg kjente jeg bare måtte gjøre det en gang gjennom natten, bare for å kunne si at jeg har røyket med Snoop Dogg, forteller Sheeran i podkasten.

«Shape Of You»-sangeren understreker at han til vanlig aldri røyker noen form for narkotika, og at kvelden med rapperen ikke endte slik han først tenkte den skulle.

– Jeg tok litt, også kjente jeg at «det her var ikke så farlig, det her går bra». Så tok jeg mer og mer og mer. Jeg husker at jeg så på ham og kjente at jeg ikke kunne se noe, sier sangeren.