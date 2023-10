Røper drama på filmsettet

Nylig ble dokumenter fra rettssaken til det tidligere skuespillerekteparet Amber Heard (36) og Johnny Depp (58) lekket.

Dokumentene, som dukket opp på Reddit, viser notatene til terapeuten til Heard, Dr. Dawn Hughes, ifølge Variety.

I rettsdokumentene kommer det fram at det angivelig var dårlig stemning mellom 36-åringen og Jason Momoa (44) på filmsettet til Aquaman and the Lost Kingdom, som ble spilt inn i samme periode.

Momoa spiller hovedrollen Aquaman i filmen, mens Heard spiller hans kone Mera.

Ifølge dokumenter, skal medskuespiller Jason Momoa angivelig ha kledd seg ut som Heards eks, Johnny Depp, med vilje, og presset på for å få henne sparket.



– Jason sa at han ville ha meg sparket. Jason var full kom sent på settet. Kledde seg som Johnny. Har alle ringene også, heter det i notatene.



KOLLEGER: Amber Heard spiller Jason Momoas kone i filmen Aquaman. Her på premieren av den første filmen. Foto: MARIO ANZUONI

– Han liker å ta seg en øl iblant



Heard har ikke ønsket å kommentere saken til magasinet, men en kilde nær skuespillerinnen har bekreftet at notatene referer til «Aquaman 2»-filmsettet fra et møte med terapeuten 27. desember 2021.

Representanter for Momoa har også nektet å kommentere saken, men en DC Studio-talsperson skal ha sagt at skuespilleren oppførte seg profesjonelt mens han var på sett.

En annen kilde legger til at skuespillerparet kom overens på sett.

– Jason jobber rævva av seg. Han liker å ta seg en øl iblant akkurat som alle andre, men dukker ikke opp full på sett. Pluss, han kler seg ikke som Johnny Depp. Han har alltid kledd seg i bohemsk stil.

Elon Musk skal ha reddet rollen

Rettssaken mellom det tidligere skuespillerekteparet Johnny Depp (58) og Amber Heard (36) skapte store overskrifter da det den pågikk i fjor.

Det resulterte i at den 36 år gamle skuespilleren ble funnet skyldig i å ha ærekrenket eksmannen.

Mens rettssaken pågikk hevdet Heard at hun kjempet hardt for å bli i filmen, og i etterkant ble det kjent at rollen henne er blitt kraftig nedskalert fra første «Aquaman»-film i 2018.

Det har også vært spekulert i om hun skulle kuttes fra filmen helt, men at rollen ble reddet da den høyprofilerte, daværende kjæresten Elon Musk sendte et brev til Warner Bros.

I brevet skal Musk angivelig har truet med å brenne ned huset hvis Heard mistet rollen, ifølge Variety.

Magasinet har prøvd å få en kommentar fra Musk, uten hell.

Uavhengig av det, har den mye omtalte filmen premiere i desember i år – og Heard er med.