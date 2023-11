Røper detaljer: – Det var enten nytt talkshow eller rehab

KLAR FOR NYTT TALKSHOW: Else Kåss Furuseth er klar for nytt program til våren. Foto: Warner Bros. Discovery Norge

Else Kåss Furuseth letter på sløret om sitt nye talkshow «Else!» under Discoverys vårlansering.

Else Kåss Furuseth:

Discovery sin vårlansering gikk onsdag av stabelen på Sentralen i Oslo.

Her ble det presentert nye programmer og satsinger, og Discovery gledet seg over å avsløre hva publikum kan vente seg i 2024.



Et av de nye programmene er Else Kåss Furuseths nye talkshow «Else!».

Til God kveld Norge kan Kåss Furuseth nå røpe at showet vil innebære dating.

Les mer, lenger ned.

Stor suksess på TVNorge

Kåss Furuseth har tidligere hatt stor suksess på TVNorge og hun har vært å se i flere av kanalens humorsatsinger.

I mai kunne ansvarlig redaktør og programdirektør i Warner Bros. Discovery, Magnus Vatn, avsløre at det både blir nytt talkshow og medvirkning i flere humorprosjekter for Kåss Furuseth, men at planleggingen da var helt i startfasen.



Nå er planleggingen over.

NYTT SAMARBEID: Sjefsredaktør i TVNorge Magnus Vatn og Else Kåss Furuseth gleder seg til samarbeidet. Foto: Tonje Kvamme / TVNorge

«Else!»

Kåss Furuseth klarer nemlig ikke la være å lage talkshow og er nå tilbake med et helt nytt talkshowformat.

I «Else!» skal komikeren forene sin særegne humor med den personlige tonen kjent fra dokumentarene hun har laget tidligere.

Hver uke får hun besøk av kjente gjester i studio, og målet er å skape et varmt og ærlig, og ikke minst uforutsigbart, talkshow.



God kveld Norge møtte Kåss Furuseth til en prat under vårlanseringen og spør «hvorfor talkshow igjen?»

– Det var enten nytt talkshow eller rehab. Så da ble det talkshow, sier hun og ler.

I talkshowet legges det opp til uforutsigbare og minneverdige intervjuer, og denne gangen skyr hun ikke unna en tyngre tematikk.

– Nå er jeg over 43 år, så jeg er mindre redd for alvoret som vi alle har med oss.

– Verden er jo et alvorlig nok sted, så jeg skal så klart prøve å spre glede, men det å kunne tørre å stille spørsmål du vanligvis ikke gjør, håper jeg jo at jeg får til, sier hun til God kveld Norge.



Skal date på TV

Til God kveld Norge kan Kåss Furuseth forteller at hun skal by på absolutt alle ytterpunkter.

– Det kommer til å bli en liten spalte med gjester i showet, der jeg skal prøve å date noen, forteller hun.

– Ja, for du annonserte jo i dag at du skal gifte deg?



– Jeg har jo gjort alt i feil rekkefølge. Booket lokalet og funnet kjolen, men mangler bare mannen.

– Men det skal på ingen måte være noen gisselsituasjon da. Jeg skal prøve å bli kjent med folk gjennom talkshowet mitt, forteller hun.



God kveld Norge spør derfor hva Kåss Furuseth er på utkikk etter:

– Jeg har jo gjort det vanskelig for meg selv når jeg annonser bryllupet på forhånd, men jeg ser etter en som er glad når han våkner, en som er raus, og en som er glad i dra til Sverige i ny og ne.

Kåss Furuseth legger heller ikke skjul på at hun ser for seg en spesiell entré for sin utkårede i Oslo Spektrum:

– Jeg blir ikke lei meg hvis du er villig til å senkes ned i en line, men det kommer jo litt an på budsjett og sikkerhet.

– Men det skal jo ikke føles som nødhjelp å finne kjærligheten med meg da, ler hun.

Det er produksjonsselskapet Monkberry som skal produsere talkshowet og «Else!» har premiere i 2024.