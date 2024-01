Ronny Brede Aase deler gladnyhet

Det var i november i fjor at paret delte på Instagram at Fellman var gravid. I samme Instagram-innlegg delte de også at hun hadde fått kreft under svangerskapet.



– I vårt lille hus har det i det siste gått opp og ned. Opp, fordi vi venter spent på vårt andre barn. Ned, fordi Tuva har fått påvist brystkreft i løpet av svangerskapet og er i behandling, innledet de i innlegget den gangen.

Nå har paret blitt foreldre igjen. Gladnyheten deler Aase selv på sin Instagram-profil, hvor han kommer med en hyllest til kona.

– Råeste dama

– Jeg har giftet meg, og fått to barn med, den råeste dama i verda. Tenk at eg fant henne. At hun ville ha meg. Hun som bobler sånn av overskot, trass fødsel, cellegift, blodprøver, sykehussaft med isbiter og legefrakker i fleng, skriver deler Aase på Instagram.



Videre roser programlederen kona for at hun tar hverdagen på strak arm, nå når livet «rister så hardt i henne».

– Også vet jeg at hun og jeg og vi skal leve vårt beste liv. Bare mindre bekymringsfullt når dette kaoset har lagt seg. Tenk at jeg fant henne. At hun ville ha meg. At vi ville samstundes, og for all tid etterpå.

– Jeg er aller heldigst, legger han til.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Aase og Fellman, uten hell.

Har fjernet det ene brystet

Allerede tilbake i 2021 delte Fellman at hun hadde fått forstadier til brystkreft, og måtte den gang fjerne det ene brystet.

Den gang fortalte programlederen til TV 2 at det ga henne et nytt perspektiv på helsevesenet og politikk.

– Jeg har egentlig ikke skjønt hva folk mener når de sier sånn: helse, det satser vi på i denne valgkampen. Nå skal vi jobbe det for det. Jeg vært litt sånn: jaja, helse er bra det, sa Fellman den gang og la til:

Videre fortalte hun at hun skjønteb hvor viktig det er med et godt helsevern, og at ting går som det skal og at det virkelig er lagt penger i det.

– Og så ble jeg helt sånn: Nå må jeg begynne å tenke annerledes. Nå har det kommet en ting inn i min valgsfære som jeg må beregne på en helt annen måte.